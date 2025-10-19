https://ria.ru/20251019/vsu--2049176723.html
Боец ВС России рассказал, что оставляют боевики ВСУ при отступлении
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Кнут" рассказал Минобороны РФ, что ВСУ при отступлении минируют все вплоть до дров и зайцев. РИА Новости, 19.10.2025
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Кнут" рассказал Минобороны
РФ, что ВСУ при отступлении минируют все вплоть до дров и зайцев.
Освобождая новые территории, военнослужащие группировки войск "Восток" обнаруживают множество мин-ловушек, которые противник оставляет при отступлении, сообщили в министерстве обороны РФ.
"Минируют полностью, трогать вообще все запрещено.....Знают, что... при наступлении холодов начинают топить печки... минируют их полностью - разбирается полено, устанавливаются, когда вы его положили, не сразу происходит взрыв... Сначала все топится, все хорошо, а потом, когда личный состав уже оказался рядом для обогрева, происходит взрыв....Парни заходят на позиции...и они специально проверяют все эти бревнышки", - рассказал на видео от военного ведомства боец ВС РФ с позывным "Кнут".
Инженеры отмечают, что мины и самодельные устройства часто прячут в самых неожиданных местах — под дровами, в игрушках, в бытовых вещах, отметили в министерстве обороны России.
"Минируют даже вплоть до того, что просто берут зайца, элементарно, вытряхивают все из него, запихивают мину КПТМ-3 и минируют ее с помощью электромагнитного датчика цели", - сказал "Кнут".
Чтобы обезопасить себя и мирное население, штурмовые группы проходят обучение основам разминирования и перед каждой боевой задачей инженерные расчёты проводят занятия по инженерной подготовке, подчеркнули в Минобороны РФ.