Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России рассказал, что оставляют боевики ВСУ при отступлении - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/vsu--2049176723.html
Боец ВС России рассказал, что оставляют боевики ВСУ при отступлении
Боец ВС России рассказал, что оставляют боевики ВСУ при отступлении - РИА Новости, 19.10.2025
Боец ВС России рассказал, что оставляют боевики ВСУ при отступлении
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Кнут" рассказал Минобороны РФ, что ВСУ при отступлении минируют все вплоть до дров и зайцев. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T08:25:00+03:00
2025-10-19T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251013/zelenskij-2047968968.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ac17fbb4d3101d00913a7a99f122c66d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Боец ВС России рассказал, что оставляют боевики ВСУ при отступлении

Боевики ВСУ при отступлении минируют все, даже дрова и зайцев

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Военнослужащий ВС РФ с позывным "Кнут" рассказал Минобороны РФ, что ВСУ при отступлении минируют все вплоть до дров и зайцев.
Освобождая новые территории, военнослужащие группировки войск "Восток" обнаруживают множество мин-ловушек, которые противник оставляет при отступлении, сообщили в министерстве обороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Минируют полностью, трогать вообще все запрещено.....Знают, что... при наступлении холодов начинают топить печки... минируют их полностью - разбирается полено, устанавливаются, когда вы его положили, не сразу происходит взрыв... Сначала все топится, все хорошо, а потом, когда личный состав уже оказался рядом для обогрева, происходит взрыв....Парни заходят на позиции...и они специально проверяют все эти бревнышки", - рассказал на видео от военного ведомства боец ВС РФ с позывным "Кнут".
Инженеры отмечают, что мины и самодельные устройства часто прячут в самых неожиданных местах — под дровами, в игрушках, в бытовых вещах, отметили в министерстве обороны России.
"Минируют даже вплоть до того, что просто берут зайца, элементарно, вытряхивают все из него, запихивают мину КПТМ-3 и минируют ее с помощью электромагнитного датчика цели", - сказал "Кнут".
Чтобы обезопасить себя и мирное население, штурмовые группы проходят обучение основам разминирования и перед каждой боевой задачей инженерные расчёты проводят занятия по инженерной подготовке, подчеркнули в Минобороны РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия
13 октября, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала