ВС России уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 19.10.2025
ВС России уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском
ВС России уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов БПЛА соединения специального назначения группировки войск "Центр" по уничтожению тяжелой и...
ВС России уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском

Группировка "Центр" ВС РФ уничтожила боевую технику ВСУ под Красноармейском

Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов БПЛА соединения специального назначения группировки войск "Центр" по уничтожению тяжелой и легкобронированной техники ВСУ под Красноармейском.
"Под удары FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" на линии боевого соприкосновения попадают пикапы неонацистов с расчетами БПЛА, бронетехника с группами десанта и танки на замаскированных позициях", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что операторы ударных дронов вылетают на огневое поражение скрытой техники по выданным разведкой координатам, а также уничтожают транспортные средства в движении, обнаруженные в режиме свободного поиска цели в заданном районе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
