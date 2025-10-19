ВС России уничтожили технику ВСУ в Харьковской области

"Подразделения беспилотной авиации ежедневно и круглосуточно наносят удары по объектам ВСУ, включая опорные пункты, схроны с боеприпасами, взлётные площадки для беспилотников, ретрансляторы, выносные антенны, а также колёсную и бронированную технику. Кроме того, они активно участвуют в ведении разведки и срыве ротаций подразделений противника", - дополнили в оборонном ведомстве.