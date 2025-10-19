ВС России уничтожили технику ВСУ в Харьковской области

ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили военную технику и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам Минобороны в РФ.
"Военнослужащие 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью FPV-дронов уничтожили военную технику и живую силу противника", - сообщили в МО РФ.
22 июня 2022, 17:18
Уточняется, что, преодолев средства радиоэлектронной борьбы ВСУ, операторы дронов идентифицировали цели и успешно поразили их.
"Подразделения беспилотной авиации ежедневно и круглосуточно наносят удары по объектам ВСУ, включая опорные пункты, схроны с боеприпасами, взлётные площадки для беспилотников, ретрансляторы, выносные антенны, а также колёсную и бронированную технику. Кроме того, они активно участвуют в ведении разведки и срыве ротаций подразделений противника", - дополнили в оборонном ведомстве.
