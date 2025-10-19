Рейтинг@Mail.ru
Российский боец без оружия ликвидировал двух украинских боевиков в ДНР - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/vs-2049179061.html
Российский боец без оружия ликвидировал двух украинских боевиков в ДНР
Российский боец без оружия ликвидировал двух украинских боевиков в ДНР - РИА Новости, 19.10.2025
Российский боец без оружия ликвидировал двух украинских боевиков в ДНР
Российский военнослужащий с позывным "Перс", оставшийся без автомата после атаки украинского дрона, сумел безоружным уничтожить двух противников в ДНР,... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T09:02:00+03:00
2025-10-19T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_0531d3fd29a22647219a025397f72710.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f8ff9b81faa247957098a55d43003d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российский боец без оружия ликвидировал двух украинских боевиков в ДНР

Боец ВС РФ с позывным "Перс" без оружия ликвидировал 2 украинских боевиков в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным "Перс", оставшийся без автомата после атаки украинского дрона, сумел безоружным уничтожить двух противников в ДНР, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным “Боец".
"Был у меня боец — “Перс”. Он сидел на опорнике, по нему отработал FPV-дрон. Автомат броней прижало, я начал переводить его в другой блиндаж. Когда он подошёл к укрытию, увидел двух противников. Притворился своим и сказал: “Хлопцы, я свой”. Они его пустили. Он достал нож, ударил одному в шею, забрал автомат и второго убил", - рассказал командир.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала