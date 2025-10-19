Российский боец без оружия ликвидировал двух украинских боевиков в ДНР

"Был у меня боец — “Перс”. Он сидел на опорнике, по нему отработал FPV-дрон. Автомат броней прижало, я начал переводить его в другой блиндаж. Когда он подошёл к укрытию, увидел двух противников. Притворился своим и сказал: “Хлопцы, я свой”. Они его пустили. Он достал нож, ударил одному в шею, забрал автомат и второго убил", - рассказал командир.