Российский боец без оружия ликвидировал двух украинских боевиков в ДНР
Российский военнослужащий с позывным "Перс", оставшийся без автомата после атаки украинского дрона, сумел безоружным уничтожить двух противников в ДНР,... РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
2025
ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным "Перс", оставшийся без автомата после атаки украинского дрона, сумел безоружным уничтожить двух противников в ДНР, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным “Боец".
"Был у меня боец — “Перс”. Он сидел на опорнике, по нему отработал FPV-дрон. Автомат броней прижало, я начал переводить его в другой блиндаж. Когда он подошёл к укрытию, увидел двух противников. Притворился своим и сказал: “Хлопцы, я свой”. Они его пустили. Он достал нож, ударил одному в шею, забрал автомат и второго убил", - рассказал командир.