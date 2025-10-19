https://ria.ru/20251019/voennyj-2049246452.html
Боец ВСУ ограбил церковь в Полтавской области, сообщили силовики
Боец ВСУ ограбил церковь в Полтавской области, сообщили силовики - РИА Новости, 19.10.2025
Боец ВСУ ограбил церковь в Полтавской области, сообщили силовики
Украинский военный совершил вооруженное ограбление церкви в Полтавской области, при себе у него были наркотики и граната, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T20:52:00+03:00
2025-10-19T20:52:00+03:00
2025-10-19T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048097230.html
полтавская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9f01e7c4de52ec874a39185a5603154a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Боец ВСУ ограбил церковь в Полтавской области, сообщили силовики
Украинский военный совершил вооруженное ограбление церкви в Полтавской области