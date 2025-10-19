Боец ВСУ ограбил церковь в Полтавской области, сообщили силовики

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинский военный совершил вооруженное ограбление церкви в Полтавской области, при себе у него были наркотики и граната, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В населенном пункте Котельва вооруженный боевик проник в Свято-Вознесенскую церковь и украл оттуда 6,5 тысяч гривен (около 156 долларов - ред.) пожертвований. Грабителя поймали, в ходе обыска у него обнаружены граната и наркотические вещества", - сказал собеседник агентства.