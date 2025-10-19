Российские военные прошли восемь километров на корточках в подземной трубе

https://ria.ru/20251019/voennye-2049210407.html
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР прошли восемь километров по воде в подземной трубе на корточках, рассказали участники операции.
Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке
и Судже
.
"Это выглядело примерно вот так: в полный рост ты не выпрямишься, плюс твое имущество, тебе нужно что-то попить, еще плюс (к весу экипировки - ред.)", - сказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", сержант Сергей Крымов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
Командир инженерной роты 39-й бригады, старший лейтенант Николай Токарчук также поделился подробностями операции.
"На карачках, на корточках продвигаемся туда. Вот таким образом осуществляли вход в трубу, потом по ней продвигались (восемь километров - ред.)", - добавил Токарчук.