Рейтинг@Mail.ru
Российские военные прошли восемь километров на корточках в подземной трубе - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 19.10.2025 (обновлено: 17:07 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/voennye-2049210407.html
Российские военные прошли восемь километров на корточках в подземной трубе
Российские военные прошли восемь километров на корточках в подземной трубе - РИА Новости, 19.10.2025
Российские военные прошли восемь километров на корточках в подземной трубе
Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР прошли восемь километров по воде в подземной трубе на корточках, рассказали... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T14:46:00+03:00
2025-10-19T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049215227_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2dcee5d76392e9a4a98fb193403d6c90.jpg
https://ria.ru/20251019/poltavka-2049196840.html
https://ria.ru/20251019/vsu--2049176723.html
донецкая народная республика
авдеевка
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В ДНР российские военные прошли восемь километров по воде в подземной трубе
Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР прошли 8 километров по воде в подземной трубе на корточках, рассказали участники операции.
2025-10-19T14:46
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049215227_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6c6566de0daad8b55e89500ce425edb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, авдеевка, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные прошли восемь километров на корточках в подземной трубе

Бойцы ВС РФ прошли 8 км на корточках по воде в подземной трубе в Новомихайловке

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР прошли восемь километров по воде в подземной трубе на корточках, рассказали участники операции.
Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке и Судже.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
ВС России зачистили более 500 строений при освобождении Полтавки
дополняется ...
"Это выглядело примерно вот так: в полный рост ты не выпрямишься, плюс твое имущество, тебе нужно что-то попить, еще плюс (к весу экипировки - ред.)", - сказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", сержант Сергей Крымов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
Командир инженерной роты 39-й бригады, старший лейтенант Николай Токарчук также поделился подробностями операции.
"На карачках, на корточках продвигаемся туда. Вот таким образом осуществляли вход в трубу, потом по ней продвигались (восемь километров - ред.)", - добавил Токарчук.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Боец ВС России рассказал, что оставляют боевики ВСУ при отступлении
Вчера, 08:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаСуджаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала