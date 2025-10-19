Российские военные прошли восемь километров на корточках в подземной трубе

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР прошли восемь километров по воде в подземной трубе на корточках, рассказали участники операции.

Судже. Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке

"Это выглядело примерно вот так: в полный рост ты не выпрямишься, плюс твое имущество, тебе нужно что-то попить, еще плюс (к весу экипировки - ред.)", - сказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", сержант Сергей Крымов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".

Командир инженерной роты 39-й бригады, старший лейтенант Николай Токарчук также поделился подробностями операции.