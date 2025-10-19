Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 миллиона евро

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Франция в августе нарастила экспорт вина в Россию до максимальных за почти год 1,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Россия в конце лета увеличила импорт французского вина на треть, до 1,2 миллиона евро. Последний раз больше было в сентябре прошлого года - тогда закупки составили 1,6 миллиона евро.
В то же время основным поставщиком вина на российский рынок среди стран Евросоюза была Италия, хотя ее поставки сократились в последний летний месяц сразу на четверть, составив 16 миллионов евро. Также снижение показали Польша - на 17%, до 6,6 миллиона евро, Португалия - на четверть, до 3 миллионов евро и Германия - почти вдвое, до 1,5 миллиона.
Всего же российский импорт вина из Евросоюза в августе составил 43,2 миллиона евро, что на 13,5% меньше июльских поставок.
