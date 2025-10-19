Вильфанд рассказал, как его вынудили давать рекомендации о смене резины

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости, как журналисты вынудили его давать рекомендации автомобилистам о смене резины, спросив, "переобул" ли он свою машину.