03:42 19.10.2025
Вильфанд рассказал, как его вынудили давать рекомендации о смене резины
Вильфанд рассказал, как его вынудили давать рекомендации о смене резины
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости, как журналисты вынудили его давать рекомендации автомобилистам о... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T03:42:00+03:00
2025-10-19T03:42:00+03:00
авто
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
россия
2025
авто, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Вильфанд рассказал, как его вынудили давать рекомендации о смене резины

Вильфанд рассказал, как журналисты вынудили его давать советы о смене резины

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости, как журналисты вынудили его давать рекомендации автомобилистам о смене резины, спросив, "переобул" ли он свою машину.
"Я всегда говорю, что задача метеорологов - прогнозировать, а принимать решение (менять резину – ред.) должны сами люди. Но однажды меня спросили: "ну хорошо, а вы сами сменили?" Припёрли к стенке и всё, и поэтому я уже вынужден какие-то рекомендации теперь давать", - сказал Вильфанд.
