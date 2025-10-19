https://ria.ru/20251019/vilfand-2049164233.html
Вильфанд рассказал, как его вынудили давать рекомендации о смене резины
Вильфанд рассказал, как его вынудили давать рекомендации о смене резины - РИА Новости, 19.10.2025
Вильфанд рассказал, как его вынудили давать рекомендации о смене резины
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости, как журналисты вынудили его давать рекомендации автомобилистам о... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T03:42:00+03:00
2025-10-19T03:42:00+03:00
2025-10-19T03:42:00+03:00
авто
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33825/15/338251592_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_7e0b4842d0a0e8ad63d6b6ef5070d4b6.jpg
https://ria.ru/20251003/vilfand-2046176273.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33825/15/338251592_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_cf2cb43728f8961a7b243c7b2e7ded25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Авто, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд рассказал, как его вынудили давать рекомендации о смене резины
Вильфанд рассказал, как журналисты вынудили его давать советы о смене резины