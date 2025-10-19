В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 22.19 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Кроме того, тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и некоторых районах Черниговской - сигнал звучит от 20 минут до часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
