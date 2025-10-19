Рейтинг@Mail.ru
На Украине участники Майдана продают госнаграды, чтобы оплатить лечение - РИА Новости, 19.10.2025
21:00 19.10.2025
На Украине участники Майдана продают госнаграды, чтобы оплатить лечение
На Украине участники Майдана продают госнаграды, чтобы оплатить лечение - РИА Новости, 19.10.2025
На Украине участники Майдана продают госнаграды, чтобы оплатить лечение
Участники Майдана и бывшие бойцы нацбата "Азов"* (признан террористическим, запрещен в РФ) на Украине вынуждены продавать госнаграды, чтобы оплатить лечение,... РИА Новости, 19.10.2025
На Украине участники Майдана продают госнаграды, чтобы оплатить лечение

Участники Майдана на Украине продают госнаграды для оплаты лечения

© РИА Новости / Андрей Стенин
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Участники Майдана и бывшие бойцы нацбата "Азов"* (признан террористическим, запрещен в РФ) на Украине вынуждены продавать госнаграды, чтобы оплатить лечение, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Киеве военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Евгений Кашкар продал часть своих госнаград, чтобы оплатить лечение после ранения, которое было ему положено от государства. Это далеко не единственный случай", - сказал собеседник агентства.
По его словам, такое в основном происходит с теми, кто вернулся из плена и не вступил в ряды ВСУ заново даже в качестве инструкторов.
"Чиновники минобороны Украины всячески препятствуют им в получении положенных выплат и льгот", - сказал представитель силовых структур.
Он отметил, что Кашкар участвовал в Майдане, служил в "Азове"* (признан террористическим, запрещен в РФ), в территориальной обороне и 58-й отдельной мотопехотной бригаде.
"Теперь он вынужден побираться и выпрашивать у государства, за которое "скакал" в 2014 и воевал, положенные льготы", - сказал собеседник агентства.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
