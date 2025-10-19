Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

На Украине участники Майдана продают госнаграды, чтобы оплатить лечение

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Участники Майдана и бывшие бойцы нацбата "Азов"* (признан террористическим, запрещен в РФ) на Украине вынуждены продавать госнаграды, чтобы оплатить лечение, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Киеве военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Евгений Кашкар продал часть своих госнаград, чтобы оплатить лечение после ранения, которое было ему положено от государства. Это далеко не единственный случай", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такое в основном происходит с теми, кто вернулся из плена и не вступил в ряды ВСУ заново даже в качестве инструкторов.

"Чиновники минобороны Украины всячески препятствуют им в получении положенных выплат и льгот", - сказал представитель силовых структур.

Он отметил, что Кашкар участвовал в Майдане, служил в "Азове"* (признан террористическим, запрещен в РФ ), в территориальной обороне и 58-й отдельной мотопехотной бригаде.

"Теперь он вынужден побираться и выпрашивать у государства, за которое "скакал" в 2014 и воевал, положенные льготы", - сказал собеседник агентства.