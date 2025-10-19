Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области полковник ВСУ сбил пенсионерку, сообщили СМИ
14:17 19.10.2025
В Одесской области полковник ВСУ сбил пенсионерку, сообщили СМИ
В Одесской области полковник ВСУ сбил пенсионерку, сообщили СМИ
Полковник ВСУ в нетрезвом состоянии сбил пенсионерку в Одесской области, его задержали, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T14:17:00+03:00
2025-10-19T14:17:00+03:00
В Одесской области полковник ВСУ сбил пенсионерку, сообщили СМИ

В Одесской области нетрезвый полковник ВСУ сбил пенсионерку

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Полковник ВСУ в нетрезвом состоянии сбил пенсионерку в Одесской области, его задержали, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сегодня утром на перекрестке в одесской Беляевке Skoda Octavia сбила местную жительницу. Удар был такой силы, что женщине оторвало конечности. За рулем находился 44-летний полковник оперативного отдела оперативно-тактической группировки "Одесса" Дмитрий И. Во время инцидента он находился в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
По данным издания, водителя задержали.
