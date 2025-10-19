В Одесской области полковник ВСУ сбил пенсионерку, сообщили СМИ

"Сегодня утром на перекрестке в одесской Беляевке Skoda Octavia сбила местную жительницу. Удар был такой силы, что женщине оторвало конечности. За рулем находился 44-летний полковник оперативного отдела оперативно-тактической группировки "Одесса" Дмитрий И. Во время инцидента он находился в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.