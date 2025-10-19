СМИ раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинцев расстроил результат встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, пишет The Associated Press.
"В субботу украинцы поделились своим разочарованием в связи с тем, что США, возможно, не предоставят Киеву ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk..."— говорится в публикации.
"В субботу украинцы поделились своим разочарованием в связи с тем, что США, возможно, не предоставят Киеву ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk..."— говорится в публикации.
Так, один из украинских военнослужащих, Роман Винниченко, сказал изданию, что, по его мнению, перспектива поставок дальнобойных ракет была политической "игрой".
“Украина не получит их”, — отметил он.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Другие западные СМИ также отметили, что Зеленский не добился своих целей, среди которых было получение ракет Tomahawk.
“Украина не получит их”, — отметил он.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Другие западные СМИ также отметили, что Зеленский не добился своих целей, среди которых было получение ракет Tomahawk.