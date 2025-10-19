Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/ukraina-2049180509.html
СМИ раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа
СМИ раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 19.10.2025
СМИ раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа
Украинцев расстроил результат встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, пишет The Associated Press. "В субботу украинцы поделились своим... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T09:28:00+03:00
2025-10-19T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сша
киев
дональд трамп
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048987671_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_09df420d26c4654f103dd9e05e44d893.jpg
https://ria.ru/20251019/stubb-2049179901.html
https://ria.ru/20251019/dolg-2048948246.html
сша
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048987671_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_6430778f63bfacde1603f2efc5b694bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, сша, киев, дональд трамп, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, США, Киев, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
СМИ раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа

AP: украинцы разочарованы результатом встречи Зеленского и Трампа в США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинцев расстроил результат встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, пишет The Associated Press.

"В субботу украинцы поделились своим разочарованием в связи с тем, что США, возможно, не предоставят Киеву ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk..."— говорится в публикации.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Заявление Стубба о России вызвало изумление в Финляндии
09:11
Так, один из украинских военнослужащих, Роман Винниченко, сказал изданию, что, по его мнению, перспектива поставок дальнобойных ракет была политической "игрой".

“Украина не получит их”, — отметил он.

В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Другие западные СМИ также отметили, что Зеленский не добился своих целей, среди которых было получение ракет Tomahawk.
Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСШАКиевДональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала