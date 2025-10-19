https://ria.ru/20251019/ukraina-2049159418.html
Постпред России в Вене оценил готовность ЕС и НАТО поддерживать Украину
Постпред России в Вене оценил готовность ЕС и НАТО поддерживать Украину - РИА Новости, 19.10.2025
Постпред России в Вене оценил готовность ЕС и НАТО поддерживать Украину
ЕС и НАТО демонстрируют готовность поддерживать Киев "до последнего украинца", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем... РИА Новости, 19.10.2025
