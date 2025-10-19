Рейтинг@Mail.ru
Постпред России в Вене оценил готовность ЕС и НАТО поддерживать Украину - РИА Новости, 19.10.2025
01:35 19.10.2025
Постпред России в Вене оценил готовность ЕС и НАТО поддерживать Украину
Постпред России в Вене оценил готовность ЕС и НАТО поддерживать Украину
в мире, россия, украина, киев, михаил ульянов (дипломат), сергей лавров, нато, евросоюз, вена
В мире, Россия, Украина, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Вена
Постпред России в Вене оценил готовность ЕС и НАТО поддерживать Украину

Ульянов: ЕС и НАТО готовы поддерживать Киев до последнего украинца

© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ЕС и НАТО демонстрируют готовность поддерживать Киев "до последнего украинца", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
"Похоже, что за последние три года страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец. Это правда или преувеличение?" - написал Ульянов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Выигрывает войну". На Западе раскрыли реальную ситуацию на СВО
