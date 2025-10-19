Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции высоко оценил диалог России и Сирии - РИА Новости, 19.10.2025
00:15 19.10.2025
Глава МИД Турции высоко оценил диалог России и Сирии
Глава МИД Турции высоко оценил диалог России и Сирии - РИА Новости, 19.10.2025
Глава МИД Турции высоко оценил диалог России и Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала Ülke TV высоко оценил диалог между РФ и новыми властями Сирии в ходе визита президента Сирии на... РИА Новости, 19.10.2025
в мире
россия
сирия
москва
ахмед аш-шараа
хакан фидан
владимир путин
Новости
в мире, россия, сирия, москва, ахмед аш-шараа, хакан фидан, владимир путин
В мире, Россия, Сирия, Москва, Ахмед аш-Шараа, Хакан Фидан, Владимир Путин
Глава МИД Турции высоко оценил диалог России и Сирии

Глава МИД Турции Фидан оценил диалог между Россией и новыми властями Сирии

СТАМБУЛ, 19 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала Ülke TV высоко оценил диалог между РФ и новыми властями Сирии в ходе визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву.
"Аш-Шараа не стал занимать радикальную позицию, отказываясь от диалога с Москвой... Я приветствую как поведение РФ, так и занятую Дамаском позицию. Они о чем-то договорятся, о чем-то нет, но важно начать диалог и вести переговоры. Это ценно", - заявил Фидан.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, заявил глава МИД
Вчера, 21:10
По словам министра, турецкие власти оказывались в аналогичной ситуации, когда вели переговоры с теми, с кем ранее конфликтовали.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду впервые прибыл в Москву с рабочим визитом, во время которого провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Песков опроверг сообщения о заинтересованности Сирии в российских патрулях
16 октября, 12:43
 
В миреРоссияСирияМоскваАхмед аш-ШарааХакан ФиданВладимир Путин
 
 
