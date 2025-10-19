https://ria.ru/20251019/tseli-2049176192.html
Российский командир рассказал о приоритетных целях в Сумской области
Российский командир рассказал о приоритетных целях в Сумской области - РИА Новости, 19.10.2025
Российский командир рассказал о приоритетных целях в Сумской области
Расчеты элитного украинского батальона БПЛА стали приоритетными целями в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" МО РФ с... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T08:21:00+03:00
2025-10-19T08:21:00+03:00
2025-10-19T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_bb3cba008a2afbcb3fcc7f79aa034206.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251013/zelenskij-2047968968.html
россия
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_89f35b2216094d29b277966a4b65f982.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сумская область, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Украина, Владимир Путин
Российский командир рассказал о приоритетных целях в Сумской области
Расчеты "Птиц Мадьяра" ВСУ стали приоритетными целями ВС РФ в Сумской области
КУРСК, 19 окт - РИА Новости. Расчеты элитного украинского батальона БПЛА стали приоритетными целями в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Аид".
"Основная задача сейчас нашей службы БПЛА – это уничтожение их расчётов, чтобы наши штурмовые группы могли продвигаться", - пояснил "Аид".
По его словам, речь идет, в частности, об элитном украинском батальоне БПЛА "Птицы Мадьяра" и группах, работающих с дронами Shrikе.
"Они много потеряли личного состава после Суджанского котла, сейчас видно, что довозят, доучивают расчеты", - добавил "Аид".
Ранее российский президент Владимир Путин
заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России
с Украиной
. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области
.