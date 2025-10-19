Российский командир рассказал о приоритетных целях в Сумской области

КУРСК, 19 окт - РИА Новости. Расчеты элитного украинского батальона БПЛА стали приоритетными целями в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Аид".

"Основная задача сейчас нашей службы БПЛА – это уничтожение их расчётов, чтобы наши штурмовые группы могли продвигаться", - пояснил "Аид".

По его словам, речь идет, в частности, об элитном украинском батальоне БПЛА "Птицы Мадьяра" и группах, работающих с дронами Shrikе.