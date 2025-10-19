Двое солдат ЦАХАЛ погибли при атаке палестинских радикалов

Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото

Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в воскресенье в результате атаки палестинских радикалов на юге сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба, опубликовав имена павших солдат.

"В инциденте, в котором погибли командир роты Янив Кула и старший сержант Итай Явец, резервист из подразделения… инженерных войск получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении.

По данным гостелерадиокомпании Kan, в воскресенье утром отряд боевиков палестинского движения ХАМАС обстрелял противотанковыми ракетами инженерный бульдозер ЦАХАЛ в районе Рафаха , где израильские военные искали подземные туннели. В этом инциденте погибли двое бойцов ЦАХАЛ. Примерно в это же время, как отмечает Kan, другой отряд боевиков открыл огонь по еще одной инженерной машине ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля ранее в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.