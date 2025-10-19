ЦАХАЛ заявила о начале серии ударов по объектам ХАМАС

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия.
По утверждению пресс-службы, палестинцы в воскресенье выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам. Армия Израиля нанесла несколько ударов в ответ.
«
"В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ранее сегодня ЦАХАЛ начала серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа", — говорится в публикации в Telegram-канале армии.
Позднее портал Ynet сообщил, что израильские войска нанесли удары по районам в секторе Газа, которые ранее не обстреливались, так как там были живые заложники. Кроме того, Тель-Авив приостановил доставку гуманитарной помощи в анклав до дальнейшего уведомления.
Ранее в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству страны принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа.
Прекращение огня в Газе
Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.
Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения палестинская сторона должна отдать 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 11.