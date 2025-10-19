Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об ударах по десяткам целей ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 19.10.2025 (обновлено: 19:48 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/tsahal-2049240462.html
ЦАХАЛ заявила об ударах по десяткам целей ХАМАС
ЦАХАЛ заявила об ударах по десяткам целей ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2025
ЦАХАЛ заявила об ударах по десяткам целей ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по десяткам целей палестинских радикалов в секторе Газа в последние часы с использованием авиации и артиллерии, РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T19:42:00+03:00
2025-10-19T19:48:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147860/89/1478608953_0:172:1301:903_1920x0_80_0_0_06eaf62111f5c9ef4e655f559998c57d.jpg
https://ria.ru/20251019/izrail-2049238951.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147860/89/1478608953_0:50:1301:1025_1920x0_80_0_0_b8f98e3f2b77122011f0c7dd3040a296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ заявила об ударах по десяткам целей ХАМАС

ЦАХАЛ заявила об ударах по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа

© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Flickr / Zarle
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по десяткам целей палестинских радикалов в секторе Газа в последние часы с использованием авиации и артиллерии, удары наносились на фоне нарушения режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС.
"Армия обороны Израиля под руководством Южного командования за последние часы атаковала десятки террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа, используя авиацию и артиллерию. (Удары нанесены – ред.) после нарушения соглашения о прекращении огня ранее в воскресенье", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Военные отметили, что среди атакованных целей были склады оружия, военная инфраструктура, огневые позиции радикалов и другие объекты террористической инфраструктуры.
"Кроме того, ЦАХАЛ недавно атаковал шестикилометровый подземный маршрут террористической организации ХАМАС, используя истребители ВВС и более 120 единиц боеприпасов", - добавили в ЦАХАЛ.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Израиль приостановил доставку гумпомощи в сектор Газа, сообщили СМИ
Вчера, 19:27
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала