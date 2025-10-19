ЦАХАЛ заявила об ударах по десяткам целей ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по десяткам целей палестинских радикалов в секторе Газа в последние часы с использованием авиации и артиллерии, удары наносились на фоне нарушения режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС.

"Армия обороны Израиля под руководством Южного командования за последние часы атаковала десятки террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа, используя авиацию и артиллерию. (Удары нанесены – ред.) после нарушения соглашения о прекращении огня ранее в воскресенье", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Военные отметили, что среди атакованных целей были склады оружия, военная инфраструктура, огневые позиции радикалов и другие объекты террористической инфраструктуры.