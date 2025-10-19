https://ria.ru/20251019/trump-2049232243.html
Трамп заявил, что Пекин вынудил пойти США на введение пошлины в 100%
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет "неустойчивым" для американской экономики, но Пекин якобы... РИА Новости, 19.10.2025
Трамп заявил, что Пекин вынудил пойти США на введение пошлины в 100%
