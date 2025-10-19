Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Пекин вынудил пойти США на введение пошлины в 100%
18:00 19.10.2025
Трамп заявил, что Пекин вынудил пойти США на введение пошлины в 100%
Трамп заявил, что Пекин вынудил пойти США на введение пошлины в 100%
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет "неустойчивым" для американской экономики, но Пекин якобы... РИА Новости, 19.10.2025
РИА Новости
2025
Трамп заявил, что Пекин вынудил пойти США на введение пошлины в 100%

ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет "неустойчивым" для американской экономики, но Пекин якобы "вынудил" Вашингтон пойти на эту меру.
В ходе интервью телеканалу Fox News американского лидера спросили, что будет с экономикой США в том случае, если будет введена дополнительная пошлина в 100% на товары из КНР.
"Это неустойчиво, но цифра именно такая... меня вынудили это сделать. Думаю, с Китаем у нас все будет хорошо, но нам нужна справедливая сделка", - отметил Трамп.
