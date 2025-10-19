Боец рассказал, почему никто не знал об операции с трубой в Новомихайловке

"Труба имела очень большое тактическое значение. Поэтому мы никакие видеозаписи, ни что, ни как мы здесь находимся, как мы выполняем задачу, никому не отправляли и не освещали это с целью внезапности", - сказал командир инженерной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" старший лейтенант Николай Токарчук в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".