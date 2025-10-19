Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 19.10.2025
Боец рассказал, почему никто не знал об операции с трубой в Новомихайловке
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
суджа
вооруженные силы рф
безопасность
2025
Бойцы ВС РФ прошли под минным полем ВСУ, используя подземную трубу
ВС России, используя для передвижения в Новомихайловке в ДНР подземную трубу для орошения полей, прошли прямо под минным полем ВСУ, что позволило застигнуть противника врасплох, рассказали участники операции. Уникальную операцию бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке и Судже.
донецкая народная республика, авдеевка, суджа, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Суджа, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Боец рассказал, почему никто не знал об операции с трубой в Новомихайловке

Операцию в трубе в Новомихайловке провели в условиях строжайшей секретности

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей в Новомихайловке Донецкой Народной Республики бойцы ВС РФ проводили в условиях строжайшей секретности, рассказали участники операции.
Операцию провели бойцы группировки "Восток" в декабре 2023 года под Новомихайловкой в ДНР. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке и Судже.
"Труба имела очень большое тактическое значение. Поэтому мы никакие видеозаписи, ни что, ни как мы здесь находимся, как мы выполняем задачу, никому не отправляли и не освещали это с целью внезапности", - сказал командир инженерной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" старший лейтенант Николай Токарчук в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
В ДНР российские военные прошли восемь километров по воде в подземной трубе - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Российские военные прошли восемь километров на корточках в подземной трубе
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаСуджаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
