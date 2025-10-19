https://ria.ru/20251019/truba-2049230676.html
Боец рассказал, почему никто не знал об операции с трубой в Новомихайловке
Боец рассказал, почему никто не знал об операции с трубой в Новомихайловке - РИА Новости, 19.10.2025
Боец рассказал, почему никто не знал об операции с трубой в Новомихайловке
Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей в Новомихайловке Донецкой Народной Республики бойцы ВС РФ проводили в... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T17:46:00+03:00
2025-10-19T17:46:00+03:00
2025-10-19T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
суджа
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049229501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78083df9f3b5a9ada301075400499bee.jpg
https://ria.ru/20251019/voennye-2049210407.html
донецкая народная республика
авдеевка
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049229501_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_4200d4e6ce56058e657ed90726388a65.jpg
Бойцы ВС РФ прошли под минным полем ВСУ, используя подземную трубу
ВС России, используя для передвижения в Новомихайловке в ДНР подземную трубу для орошения полей, прошли прямо под минным полем ВСУ, что позволило застигнуть противника врасплох, рассказали участники операции.
Уникальную операцию бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке и Судже.
2025-10-19T17:46
true
PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, авдеевка, суджа, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Суджа, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Боец рассказал, почему никто не знал об операции с трубой в Новомихайловке
Операцию в трубе в Новомихайловке провели в условиях строжайшей секретности