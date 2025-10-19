https://ria.ru/20251019/tramp-2049252465.html
Трамп назначил соратника по избирательной кампании спецпосланником по Ираку
Трамп назначил соратника по избирательной кампании спецпосланником по Ираку
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении своего соратника по избирательной кампании Марка Савайи на должность специального посланника по Ираку. РИА Новости, 19.10.2025
