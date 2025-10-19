Рейтинг@Mail.ru
19.10.2025
22:22 19.10.2025
Трамп назначил соратника по избирательной кампании спецпосланником по Ираку
Трамп назначил соратника по избирательной кампании спецпосланником по Ираку
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении своего соратника по избирательной кампании Марка Савайи на должность специального посланника по Ираку. РИА Новости, 19.10.2025
в мире
ирак
мичиган
сша
дональд трамп
2025
в мире, ирак, мичиган, сша, дональд трамп
В мире, Ирак, Мичиган, США, Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении своего соратника по избирательной кампании Марка Савайи на должность специального посланника по Ираку.
"Я рад объявить, что Марк Савайя станет специальным посланником по Республике Ирак", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, Савайя являлся ключевым участником избирательной кампании в штате Мичиган, который обеспечил республиканскому политику рекордное число голосов среди мусульманских избирателей.
"Глубокое понимание Марком отношений между Ираком и США и его связи в регионе помогут продвигать интересы американского народа", - добавил Трамп.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года
30 сентября, 01:22
 
