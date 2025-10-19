Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его принять российские условия, иначе киевский режим "будет уничтожен", сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
«
"Дональд Трамп на напряженной встрече в Белом доме в пятницу призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны", — указано в материале.
По словам осведомленного европейского чиновника, американский лидер сказал своему собеседнику, что ему необходимо заключить такую сделку, "иначе ему грозит уничтожение", а также добавил, что тот уже проигрывает вооруженное противостояние.
Тем не менее издание уточнило, что Украине в конечном итоге удалось склонить Трампа к поддержке идеи по заморозке нынешних линий фронта.
При этом обстановка на переговорах была крайне напряженной.
«
"Встреча <...> то и дело перерастала в перепалку, во время которой Трамп "постоянно ругался". <...> В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине", — пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным издания, большую часть встречи Трамп "читал лекции" Зеленскому и повторял тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным во время их последнего телефонного разговора.
Источники рассказали FT, что после встречи глава киевского режима был настроен крайне негативно.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.