Рейтинг@Mail.ru
Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 19.10.2025 (обновлено: 21:38 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/tramp-2049243741.html
Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ
Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его принять российские условия, иначе киевский режим "будет уничтожен",... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T20:57:00+03:00
2025-10-19T21:38:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049064071_0:0:2738:1541_1920x0_80_0_0_f04ae5fa9abaf7b089300284a341afa6.jpg
https://ria.ru/20251017/zhurnalist-2048963007.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251019/zelenskij-2049233756.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049064071_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_96fdfe01bbb41cbdac4dbb3796a9d29b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вашингтон (штат)
В мире, Россия, Вашингтон (штат)
Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ

FT: Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его принять российские условия, иначе киевский режим "будет уничтожен", сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
«

"Дональд Трамп на напряженной встрече в Белом доме в пятницу призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны", — указано в материале.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту за вопрос о Будапеште
17 октября, 19:06
По словам осведомленного европейского чиновника, американский лидер сказал своему собеседнику, что ему необходимо заключить такую сделку, "иначе ему грозит уничтожение", а также добавил, что тот уже проигрывает вооруженное противостояние.
Тем не менее издание уточнило, что Украине в конечном итоге удалось склонить Трампа к поддержке идеи по заморозке нынешних линий фронта.
При этом обстановка на переговорах была крайне напряженной.
«

"Встреча <...> то и дело перерастала в перепалку, во время которой Трамп "постоянно ругался". <...> В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине", — пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным издания, большую часть встречи Трамп "читал лекции" Зеленскому и повторял тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным во время их последнего телефонного разговора.
Источники рассказали FT, что после встречи глава киевского режима был настроен крайне негативно.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште.
После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Зеленский заявил, что пытался напроситься на переговоры в Будапеште
Вчера, 18:18
 
В миреРоссияВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала