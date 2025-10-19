Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его принять российские условия, иначе киевский режим "будет уничтожен", сообщило британское издание Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его принять российские условия, иначе киевский режим "будет уничтожен", сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

« "Дональд Трамп на напряженной встрече в Белом доме в пятницу призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны", — указано в материале.

По словам осведомленного европейского чиновника, американский лидер сказал своему собеседнику, что ему необходимо заключить такую сделку, "иначе ему грозит уничтожение", а также добавил, что тот уже проигрывает вооруженное противостояние.

Тем не менее издание уточнило, что Украине в конечном итоге удалось склонить Трампа к поддержке идеи по заморозке нынешних линий фронта.

При этом обстановка на переговорах была крайне напряженной.

« "Встреча <...> то и дело перерастала в перепалку, во время которой Трамп "постоянно ругался". <...> В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине", — пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, большую часть встречи Трамп "читал лекции" Зеленскому и повторял тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным во время их последнего телефонного разговора.

Источники рассказали FT, что после встречи глава киевского режима был настроен крайне негативно.

В пятницу Трамп встретился с Зеленским Вашингтоне . По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.

Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России США . Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште