Трамп: вклад США в развитие Газы ограничится участием в "Совете мира" - РИА Новости, 19.10.2025
18:37 19.10.2025
Трамп: вклад США в развитие Газы ограничится участием в "Совете мира"
Трамп: вклад США в развитие Газы ограничится участием в "Совете мира"
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что вклад Вашингтона и самого американского лидера в развитие сектора Газа ограничится участием в "Совете... РИА Новости, 19.10.2025
в мире
Трамп: вклад США в развитие Газы ограничится участием в "Совете мира"

Трамп: вклад США в развитие сектора Газа ограничится участием в Совете мира

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что вклад Вашингтона и самого американского лидера в развитие сектора Газа ограничится участием в "Совете мира" по послевоенному управлению сектором.
В ходе интервью телеканалу Fox News американского лидера спросили, планируют ли США или он сам помочь развитию Газы.
"У нас будет "Совет мира". Вы слышали об этом, и меня попросили стать его председателем. Это то, что мне было нужно. Этого достаточно", - ответил Трамп.
В пятницу директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что ООН и Всемирный банк в настоящее время проводят оценку нанесенного сектору Газа ущерба. Азур добавил, что боевые действия повлекли за собой большие человеческие жертвы и значительный экономический ущерб.
Ранее в октябре специальный представитель руководителя программы помощи палестинскому народу Программы развития ООН (UNDP) Яко Силлиерс сообщил журналистам, что реконструкция Газы потребует финансирования в объёме 70 миллиардов долларов.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой
