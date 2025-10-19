Рейтинг@Mail.ru
18:33 19.10.2025
Трамп назвал Обаму угрозой демократии
Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму угрозой демократии, обвинив в шпионаже за своей кампанией. РИА Новости, 19.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
барак обама
джон болтон
сша
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, джон болтон
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Джон Болтон
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму угрозой демократии, обвинив в шпионаже за своей кампанией.
"Он (Обама - ред.) сам угрожает демократии. Он начал это, когда шпионил за моей кампанией", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Так он отреагировал на просьбу прокомментировать слова предшественника о том, что республиканец угрожает демократии. Обама оценил так уголовное преследование бывшего советника Трампа Джона Болтона.
По словам Трампа, такие оценки бывший президент делает постоянно.
Трамп пообещал, что всех причастных к противоправной деятельности против него поймают.
"Обама шпионил за моей кампанией. Он делал это, зная, что это незаконно. И там много нечестных людей. Я подозреваю, их поймают", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп
Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN
В миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаДжон Болтон
 
 
