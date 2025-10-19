https://ria.ru/20251019/tramp-2049235467.html
Трамп назвал Обаму угрозой демократии
Трамп назвал Обаму угрозой демократии - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп назвал Обаму угрозой демократии
Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму угрозой демократии, обвинив в шпионаже за своей кампанией. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T18:33:00+03:00
2025-10-19T18:33:00+03:00
2025-10-19T18:33:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
барак обама
джон болтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg
https://ria.ru/20250811/tramp-2034558553.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5464e2f2e84d73c27716740c05d5ed05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, джон болтон
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Джон Болтон
Трамп назвал Обаму угрозой демократии
Трамп назвал Обаму угрозой демократии, обвинив в шпионаже
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму угрозой демократии, обвинив в шпионаже за своей кампанией.
"Он (Обама
- ред.) сам угрожает демократии. Он начал это, когда шпионил за моей кампанией", - сказал Трамп
в интервью Fox News
.
Так он отреагировал на просьбу прокомментировать слова предшественника о том, что республиканец угрожает демократии. Обама оценил так уголовное преследование бывшего советника Трампа Джона Болтона
.
По словам Трампа, такие оценки бывший президент делает постоянно.
Трамп пообещал, что всех причастных к противоправной деятельности против него поймают.
"Обама шпионил за моей кампанией. Он делал это, зная, что это незаконно. И там много нечестных людей. Я подозреваю, их поймают", - сказал Трамп.