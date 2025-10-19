Трамп назвал Обаму угрозой демократии

ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму угрозой демократии, обвинив в шпионаже за своей кампанией.

По словам Трампа, такие оценки бывший президент делает постоянно.

"Обама шпионил за моей кампанией. Он делал это, зная, что это незаконно. И там много нечестных людей. Я подозреваю, их поймают", - сказал Трамп.