Трамп прокомментировал перспективы территориальных потерь Украины
Трамп прокомментировал перспективы территориальных потерь Украины - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп прокомментировал перспективы территориальных потерь Украины
Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу территориальных потерь Украины по итогам конфликта, заявил, что Россия "кое-что заберет". РИА Новости, 19.10.2025
Трамп прокомментировал перспективы территориальных потерь Украины
Трамп: конфликт на Украине завершится утратой Киевом территорий