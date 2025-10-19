Рейтинг@Mail.ru
Трамп вновь заявил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk - РИА Новости, 19.10.2025
17:33 19.10.2025 (обновлено: 17:34 19.10.2025)
Трамп вновь заявил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk
Американский президент Дональд Трамп вновь подтвердил, что США сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk на фоне запроса поставок со стороны киевского режима. РИА Новости, 19.10.2025
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
© Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп вновь подтвердил, что США сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk на фоне запроса поставок со стороны киевского режима.
Перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала этого года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. В пятницу президент Соединенных Штатов встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как подчеркивал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
"Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге… но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Эксперт предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk
18 октября, 16:31
 
