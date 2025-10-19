https://ria.ru/20251019/tramp-2049228849.html
Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине
Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине
Украина потеряет часть территорий при урегулировании конфликта, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T17:56:00+03:00
2025-10-19T17:56:00+03:00
2025-10-19T18:36:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_d27fbe72e25149ff567e8dee0df7e5ec.jpg
https://ria.ru/20251019/donbass-2049188345.html
https://ria.ru/20251019/wsj-2049188823.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_f4f1b7eef949a1344279a5cb2e484dc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, россия
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Россия
ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости.
Украина потеряет часть территорий при урегулировании конфликта, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News
.
«
"Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) кое-что заберет. Я хочу сказать, что они сражались и у него много собственности", — сказал он.
Так американский лидер ответил на вопрос, есть ли у него ощущение, что Путин готов или открыт к идее завершения конфликта, "не забирая значительную собственность у Украины".
Трамп также прокомментировал вопрос военных поставок ВСУ. Он заявил, что не может подвергать опасности США, передавая Украине оружие в ущерб американским интересам.
«
"Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. <…> Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты", — уточнил он.
Трамп вновь отметил, что США
сами нуждаются в ракетах Tomahawk, которые запрашивает Киев
.
«
"Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге. <…> Но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим", — объяснил глава государства.
Он также добавил, что существует "отличный потенциал для торговли", поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине
.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским
в Вашингтоне
. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России
и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште
.
После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.