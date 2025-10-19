Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.10.2025
17:56 19.10.2025 (обновлено: 18:36 19.10.2025)
Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине
Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине
Украина потеряет часть территорий при урегулировании конфликта, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Украина потеряет часть территорий при урегулировании конфликта, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) кое-что заберет. Я хочу сказать, что они сражались и у него много собственности", — сказал он.

Так американский лидер ответил на вопрос, есть ли у него ощущение, что Путин готов или открыт к идее завершения конфликта, "не забирая значительную собственность у Украины".
Трамп также прокомментировал вопрос военных поставок ВСУ. Он заявил, что не может подвергать опасности США, передавая Украине оружие в ущерб американским интересам.
"Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. <…> Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты", — уточнил он.

Трамп вновь отметил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk, которые запрашивает Киев.
"Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге. <…> Но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим", — объяснил глава государства.

Он также добавил, что существует "отличный потенциал для торговли", поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште.
После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.
