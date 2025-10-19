https://ria.ru/20251019/tramp-2049228152.html
Трамп рассказал о торговом потенциале для урегулирования на Украине
Трамп рассказал о торговом потенциале для урегулирования на Украине - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп рассказал о торговом потенциале для урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "отличный потенциал для торговли", поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине. РИА Новости, 19.10.2025
Трамп рассказал о торговом потенциале для урегулирования на Украине
Трамп: существует потенциал для торговли для урегулирования конфликта на Украине