Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о торговом потенциале для урегулирования на Украине - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 19.10.2025 (обновлено: 17:26 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/tramp-2049228152.html
Трамп рассказал о торговом потенциале для урегулирования на Украине
Трамп рассказал о торговом потенциале для урегулирования на Украине - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп рассказал о торговом потенциале для урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "отличный потенциал для торговли", поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T17:22:00+03:00
2025-10-19T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_64f46b1428697e42a2d1860f783ea973.jpg
https://ria.ru/20251019/donbass-2049188345.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8ccd8513883922778710cbc3beed6072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, в мире, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп рассказал о торговом потенциале для урегулирования на Украине

Трамп: существует потенциал для торговли для урегулирования конфликта на Украине

© Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "отличный потенциал для торговли", поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине.
"Сейчас у нас война, но есть отличный потенциал для торговли, и я надеюсь, что мы добьемся успеха", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя усилия по урегулированию на Украине.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В США раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом
Вчера, 10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала