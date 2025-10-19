Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не будет поставлять оружие Киеву в ущерб интересам США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 19.10.2025
Трамп заявил, что не будет поставлять оружие Киеву в ущерб интересам США
Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что не может подвергать опасности Соединенные Штаты, поставляя Украине оружие в ущерб американских интересов.
2025
Трамп заявил, что не будет поставлять оружие Киеву в ущерб интересам США

Трамп заявил, что не будет подвергать опасности США, поставляя оружие Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что не может подвергать опасности Соединенные Штаты, поставляя Украине оружие в ущерб американских интересов.
"Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединённые Штаты", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Трамп назвал стоимость военной помощи Украине
14 июля, 19:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиев
 
 
