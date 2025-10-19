https://ria.ru/20251019/tramp-2049227437.html
Трамп заявил, что не будет поставлять оружие Киеву в ущерб интересам США
Трамп заявил, что не будет поставлять оружие Киеву в ущерб интересам США - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп заявил, что не будет поставлять оружие Киеву в ущерб интересам США
Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что не может подвергать опасности Соединенные Штаты, поставляя Украине оружие в ущерб американских интересов. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T17:18:00+03:00
2025-10-19T17:18:00+03:00
2025-10-19T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_64f46b1428697e42a2d1860f783ea973.jpg
https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8ccd8513883922778710cbc3beed6072.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев
Трамп заявил, что не будет поставлять оружие Киеву в ущерб интересам США
Трамп заявил, что не будет подвергать опасности США, поставляя оружие Украине