Трамп подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа
Трамп подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа
Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа, поскольку для этого "нет причин". РИА Новости, 19.10.2025
Трамп подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа
Трамп не видит причин для расположения американских военных в секторе Газа