Трамп подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа - РИА Новости, 19.10.2025
17:16 19.10.2025
Трамп подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа
Трамп подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа
в мире
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
сша
в мире, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа

© Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
© Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа, поскольку для этого "нет причин".
"У нас не будет военных на земле (в Газе - ред.), для этого нет причин", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
