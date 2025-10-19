Трамп потребовал от президента Колумбии остановить производство наркотиков

ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье потребовал от президента Колумбии Густаво Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе США "сделают это за него".
В воскресенье Петро заявил, что представители правительства США совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. Трамп, в свою очередь, объявил об остановке любых платежей или субсидий республике со стороны Соединенных Штатов, обвинив Боготу в стимулировании массового производства наркотиков.
"Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, с нахальным языком в адрес Америки должен немедленно закрыть эти поля смерти (места производства наркотиков - ред.), иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
США ранее неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей Соединенных Штатов, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
