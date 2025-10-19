Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США

«

"Президент Колумбии Густаво Петро является лидером незаконного оборота наркотиков, который усиленно поощряет массовое производство наркотиков, <…> что стало крупнейшим бизнесом в Колумбии. Безусловно, Петро ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на крупные платежи и субсидии от США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты или любая другая форма платежей или субсидий Колумбии больше проводиться не будут", — написал он в своей социальной сети Truth Social.