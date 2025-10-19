https://ria.ru/20251019/tramp-2049219209.html
Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США
Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США
Президент США Дональд Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив Боготу в стимулировании массового производства... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19
2025-10-19T16:11:00+03:00
2025-10-19T18:42:00+03:00
Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США
Трамп объявил об остановке всех платежей или субсидий Колумбии со стороны США