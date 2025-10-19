Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США - РИА Новости, 19.10.2025
16:11 19.10.2025 (обновлено: 18:42 19.10.2025)
Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США
Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США
Президент США Дональд Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив Боготу в стимулировании массового производства... РИА Новости, 19.10.2025
в мире
колумбия
сша
америка
дональд трамп
густаво петро
Новости
Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США

Трамп объявил об остановке всех платежей или субсидий Колумбии со стороны США

© Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив Боготу в стимулировании массового производства наркотиков.
"Президент Колумбии Густаво Петро является лидером незаконного оборота наркотиков, который усиленно поощряет массовое производство наркотиков, <…> что стало крупнейшим бизнесом в Колумбии. Безусловно, Петро ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на крупные платежи и субсидии от США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты или любая другая форма платежей или субсидий Колумбии больше проводиться не будут", — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters
10 октября, 13:55

В воскресенье Петро заявил, что представители правительства США совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. Президент США накануне сообщал, что удар нанесли по судну с наркоторговцами.

Трамп добавил, что цель производства наркотиков в Колумбии — продажа их в огромных объемах в Соединенные Штаты.
"Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, с нахальным языком в адрес Америки должен немедленно закрыть эти поля смерти (места производства наркотиков. — Прим. ред.), иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво", — подчеркнул американский президент.
США ранее неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей Соединенных Штатов, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками
18 октября, 21:57
 
В миреКолумбияСШААмерикаДональд ТрампГуставо Петро
 
 
