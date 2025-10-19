https://ria.ru/20251019/tramp-2049169130.html
Трамп опубликовал ИИ-ролик, на котором он обливает грязью протестующих
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social
сгенерированное искусственным интеллектом провокационное видео, на нем он в образе короля обливает грязью протестующих с истребителя.
Ранее в ряде городов США прошли демонстрации против политики Трампа.
Трамп опубликовал видео, сделанное одним из пользователей соцсети Х. На нем Трамп в образе короля летит на истребителе, после чего начинает сбрасывать большое количество грязи на протестующих.
Кроме того, Трамп сделал репост видео, ранее опубликованного вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Вэнс загрузил на платформу Bluesky сгенерированный ИИ видеоролик, на нем Трамп изображен в образе монарха, держащего меч. Кульминацией стала сцена, в которой известные демократы, экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер, преклоняют колени перед Трампом.