Трамп опубликовал ИИ-ролик, на котором он обливает грязью протестующих

Трамп опубликовал видео, сделанное одним из пользователей соцсети Х. На нем Трамп в образе короля летит на истребителе, после чего начинает сбрасывать большое количество грязи на протестующих.

Кроме того, Трамп сделал репост видео, ранее опубликованного вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Вэнс загрузил на платформу Bluesky сгенерированный ИИ видеоролик, на нем Трамп изображен в образе монарха, держащего меч. Кульминацией стала сцена, в которой известные демократы, экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер, преклоняют колени перед Трампом.