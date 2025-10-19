Рейтинг@Mail.ru
Трамп ожидает расширения числа участников Авраамовых мирных соглашений - РИА Новости, 19.10.2025
00:45 19.10.2025
Трамп ожидает расширения числа участников Авраамовых мирных соглашений
Трамп ожидает расширения числа участников Авраамовых мирных соглашений
в мире
израиль
саудовская аравия
сша
дональд трамп
израиль
саудовская аравия
сша
2025
в мире, израиль, саудовская аравия, сша, дональд трамп
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп
Трамп ожидает расширения числа участников Авраамовых мирных соглашений

Трамп заявил, что надеется на присоединение Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям

ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что ожидает вскоре расширения числа участников Авраамовых мирных соглашений по нормализации отношений с Израилем, рассчитывая увидеть среди подписантов Саудовскую Аравию.
В ходе интервью американского лидера спросили, ждет ли он расширения числа участников Авраамовых соглашений.
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
NBC узнал, кто был архитектором урегулирования в секторе Газа
10 октября, 13:48
"Да, уже почти скоро. Я не хочу использовать слово "незамедлительно", но скоро… я надеюсь, что Саудовская Аравия присоединится", - ответил Трамп.
Глава Белого дома добавил, что считает эти соглашения "своего рода чудом", и выразил надежду, что помимо Саудовской Аравии, новыми подписантами станут и другие страны.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Дональда Трампа большее количество арабских стран нормализуют отношения с Израилем.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям, заявил Аракчи
11 октября, 22:23
 
В миреИзраильСаудовская АравияСШАДональд Трамп
 
 
