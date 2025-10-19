Трамп ожидает расширения числа участников Авраамовых мирных соглашений

В ходе интервью американского лидера спросили, ждет ли он расширения числа участников Авраамовых соглашений.

Глава Белого дома добавил, что считает эти соглашения "своего рода чудом", и выразил надежду, что помимо Саудовской Аравии, новыми подписантами станут и другие страны.