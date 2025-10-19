Трамп ожидает расширения числа участников Авраамовых мирных соглашений

ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что ожидает вскоре расширения числа участников Авраамовых мирных соглашений по нормализации отношений с Израилем, рассчитывая увидеть среди подписантов Саудовскую Аравию.
В ходе интервью американского лидера спросили, ждет ли он расширения числа участников Авраамовых соглашений.
"Да, уже почти скоро. Я не хочу использовать слово "незамедлительно", но скоро… я надеюсь, что Саудовская Аравия присоединится", - ответил Трамп.
Глава Белого дома добавил, что считает эти соглашения "своего рода чудом", и выразил надежду, что помимо Саудовской Аравии, новыми подписантами станут и другие страны.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Дональда Трампа большее количество арабских стран нормализуют отношения с Израилем.