Горьков: товарооборот России с арабскими странами имеет большой потенциал

Товарооборот между Россией и арабскими странами превысил 30 миллиардов долларов, однако имеется потенциал для роста в полтора раза. Председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков в беседе с корреспондентом РИА Новости Прохором Доренко рассказал о том, почему рынки Алжира и Ирака могут представлять большой интерес для российского бизнеса, и как отечественные компании занимают свои ниши на Ближнем Востоке.

— За последние три года российские компании существенно увеличили свое присутствие на рынках арабских стран. Какого роста товарооборота между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки удалось достичь за этот период?

— Если мы говорим про 22 страны, входящие в Лигу арабских государств , то объем товарооборота за 2024 год достиг порядка 34 миллиардов долларов, при этом существует значительный потенциал для его увеличения. Необходимо отметить, что несмотря на ограничения, связанные в том числе с платежами, товарооборот вырос на 5-10% в год. За последние периоды можно говорить про устойчивый рост на 10%.

Однако товарооборот с арабскими странами развивается неравномерно, несмотря на общую тенденцию к росту. У нас большие показатели в торговле, к примеру, с Объединенными Арабскими Эмиратами ( ОАЭ ), Королевством Саудовская Аравия (КСА) и Египтом . Неравномерность обусловлена особенностями экономик тех или иных стран. Тридцать миллиардов долларов — уже хороший показатель, но, на мой взгляд, явно недостаточный, так как имеется потенциал для достижения 50 миллиардов долларов и выше.

При этом многие российские товары проходят через соседние страны. Турция , к примеру, зачастую выступает в роли перевалочной базы. Следует работать через построение прямых торговых отношений со странами региона.

Сейчас мы вместе с группой KIZAD (группа свободных экономических зон в Абу-Даби – ред.) реализуем проект "Евразийский торгово-промышленный хаб", позволяющий российским компаниям не только локализовать производство, но и вести деятельность на всем Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Индии

— С какими трудностями сталкивается российский бизнес при ведении международной деятельности? Возможно, выработались какие-то определенные механизмы для преодоления рисков?

— Среди механизмов, при помощи которых удается преодолевать некоторые ограничения – использование национальных валют, но они не все конвертируемые и стабильные. Валютный риск - самый сложный риск. В то же время есть и другие механизмы, в том числе рынок криптовалют, который находится в активной стадии развития. Есть арабские страны с достаточно мягким законодательством в этом направлении: ОАЭ и Марокко . Каждая отдельная ситуация требует определенного подхода, и для этого всегда находятся подходящие решения.

Бизнес всегда адаптируется к различным ограничениям. Трудности существуют, но бизнес с ними справляется, демонстрируя при этом результат. Рост товарооборота служит этому свидетельством. Нельзя забывать, что политические отношения между Россией и арабским миром играют немалую роль в этом процессе. Несколько лет назад в ОАЭ, которые стали форпостом с точки зрения экономических отношений, находилось порядка 300 компаний. Раньше мы в буквальном смысле уговаривали компании выйти на эмиратский рынок - сегодня их число достигает четырех тысяч.

— Для российских компаний выход на ближневосточный и североафриканский рынки стал первым международным опытом. Насколько сильно они испытывают затруднения в продаже и продвижении своей продукции?

— Есть несколько важных базовых аспектов: во-первых – это подход самих российских компаний, большинство из которых не работало на международных рынках, и для них это определенный вызов. Бизнесу необходимо понять свою международную стратегию. Главным образом это касается понимания особенностей своего продукта и конкурента.

Во-вторых, необходимо также учитывать специфику ведения бизнеса в каждой стране - к примеру, социально-культурные различия между странами Персидского залива и Магриба. Несмотря на то что мы объединяем их под понятие "арабские страны" - психология и отношения сильно разнятся, что также надо принимать во внимание. В-третьих, разумеется, бюрократия, но она существует везде, поэтому мы и называем это особенностями бизнеса.

Впрочем, арабские рынки представляют интерес для российских компаний и технологий, они востребованы. Если рассматривать ОАЭ и КСА, которые очень конкурентны и избирательны, то там нашим технологиям удается занять свои ниши. Поэтому главная задача – не сдаваться. Трудности есть и будут, но важно их преодолевать путем усиленного продвижения своего продукта, грамотного подхода и изучения рынка. Если российский покупатель уже знаком с вашей продукцией, то для ее успешного продвижения за рубежом вам необходимо хорошо знать вкусы местного населения.

— Вы подчеркнули необходимость для российских компаний глубоко изучать внешние рынки и покупателя. Имеются ли ключевые тенденции у российских экспортеров? Есть ли потенциал для роста в странах с традиционно хорошими отношениями в сфере торговли?

— Традиционно раньше мы поставляли только зерно, которое было нашим "флагманом". Однако сегодня российские продукты питания достаточно уверенно завоевывают рынки стран Персидского залива, как, например, в ОАЭ и КСА. Российская курятина занимает на рынке КСА до 10%, и это существенный успех. Мы освоили производство халяльных продуктов.

Если мы раньше радовались этому как единичному случаю, то сейчас мы можем увидеть достаточно широкую номенклатуру продовольственных, а в последнее время и косметических товаров. Кроме того, появилась наша одежда. Не стоит забывать также про наши текстильные, молочные и кондитерские товары.

В то же время Египет, с которым у России традиционно крепкие отношения, очень перспективен ввиду стремительного роста населения, которое через десять лет может обогнать по числу наше. Существуют крупные государственные проекты, как строительство компанией " Росатом АЭС "Эль-Дабаа ", а также большой поток российских туристов в египетские отели. Вместе с тем страна ограничена в ресурсах и в возможностях развивать сельскохозяйственную отрасль на фоне большого демографического роста, и здесь мы можем воспользоваться перспективами.

Наряду с этим рынок КСА развивается гигантскими темпами, он открыт для инвестиций. Население также быстро растет: если сейчас там 38 миллионов человек, то через пять лет численность населения должна достичь 50-60 миллионов в соответствии с госпрограммой "Видение 2030".

— Если со странами Персидского залива или Египтом у России высокий товарооборот, есть ли недооцененные рынки в арабском мире? Например, Алжир, с которым Москва достаточно давно тесно сотрудничает в военно-технической сфере?

— Действительно, Алжир всегда был дружественным с Россией, и это, как вы упомянули, демонстрирует военно-техническое сотрудничество между странами. Я считаю, что есть существенный потенциал, с которым нужно системно работать. Сегодня одно из наших направлений и концепций - это фокус на тех странах, которые имеют большой рынок, в первую очередь, нереализованный потенциал. И к таким странам, безусловно, относится Алжир, население которого превышает 40 миллионов человек.

К тому же у нас возобновил свою работу российско-алжирский деловой совет. Перспективы взаимодействия с Алжиром - это и сельское хозяйство, и область IT-технологий, фармацевтическая и промышленная отрасли. Главное, чтобы и алжирская сторона была готова к активному сотрудничеству: если брать в пример нефтяной сектор, то российским компаниям достаточно затруднительно там присутствовать в связи с ограничениями, связанными с получением различных сертификатов. Технологии, однако, развиваются очень стремительно, и в этом случае бюрократические издержки тормозят весь процесс.

Помимо этого, с наиболее недореализованным потенциалом остается Ирак . Наш товарооборот всего 400 миллионов долларов. Тем более, что там уже работают такие компании, как " Газпромнефть " и " Лукойл ". Тем не менее подобный товарооборот крайне незначителен, необходимо развивать торговые отношения.

Там сейчас активно развивается инфраструктура, и мы могли бы поделиться в этой сфере своим богатым опытом: в управлении строительными комплексами, в вопросах, связанных с водо- и теплообеспечением. Мы обладаем многими технологиями, которые вполне конкурентоспособны. Причем у наших компаний уже есть опыт в регионе: в ОАЭ порядка 15 строительных проектов.

— Власти на Востоке и Западе Ливии не раз допускали возможность участия российских компаний в восстановлении инфраструктуры, периодически проводятся встречи между представителями бизнеса. Проявляют ли отечественные компании интерес к подобным проектам?

— В случае с Ливией все достаточно сложно: она разделена и только частично обладает определенным международным статусом. Тем не менее российские проекты там есть. Для любого бизнеса крайне важна определенность и стабильность. В таких странах, как Ливия, компании работают по принципу купли-продажи, чтобы избежать рисков.