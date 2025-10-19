Рейтинг@Mail.ru
Горьков: товарооборот России с арабскими странами имеет большой потенциал - РИА Новости, 19.10.2025
09:00 19.10.2025
Горьков: товарооборот России с арабскими странами имеет большой потенциал
Горьков: товарооборот России с арабскими странами имеет большой потенциал - РИА Новости, 19.10.2025
Горьков: товарооборот России с арабскими странами имеет большой потенциал
Товарооборот между Россией и арабскими странами превысил 30 миллиардов долларов, однако имеется потенциал для роста в полтора раза. Председатель... РИА Новости, 19.10.2025
россия
оаэ
сергей горьков
лига арабских государств
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
интервью
интервью - авторы
россия
оаэ
россия, оаэ, сергей горьков, лига арабских государств, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", интервью
Россия, ОАЭ, Сергей Горьков, Лига арабских государств, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Интервью

Горьков: товарооборот России с арабскими странами имеет большой потенциал

Товарооборот между Россией и арабскими странами превысил 30 миллиардов долларов, однако имеется потенциал для роста в полтора раза. Председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков в беседе с корреспондентом РИА Новости Прохором Доренко рассказал о том, почему рынки Алжира и Ирака могут представлять большой интерес для российского бизнеса, и как отечественные компании занимают свои ниши на Ближнем Востоке.
— За последние три года российские компании существенно увеличили свое присутствие на рынках арабских стран. Какого роста товарооборота между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки удалось достичь за этот период?
— Если мы говорим про 22 страны, входящие в Лигу арабских государств, то объем товарооборота за 2024 год достиг порядка 34 миллиардов долларов, при этом существует значительный потенциал для его увеличения. Необходимо отметить, что несмотря на ограничения, связанные в том числе с платежами, товарооборот вырос на 5-10% в год. За последние периоды можно говорить про устойчивый рост на 10%.
Однако товарооборот с арабскими странами развивается неравномерно, несмотря на общую тенденцию к росту. У нас большие показатели в торговле, к примеру, с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Королевством Саудовская Аравия (КСА) и Египтом. Неравномерность обусловлена особенностями экономик тех или иных стран. Тридцать миллиардов долларов — уже хороший показатель, но, на мой взгляд, явно недостаточный, так как имеется потенциал для достижения 50 миллиардов долларов и выше.
При этом многие российские товары проходят через соседние страны. Турция, к примеру, зачастую выступает в роли перевалочной базы. Следует работать через построение прямых торговых отношений со странами региона.
Сейчас мы вместе с группой KIZAD (группа свободных экономических зон в Абу-Даби – ред.) реализуем проект "Евразийский торгово-промышленный хаб", позволяющий российским компаниям не только локализовать производство, но и вести деятельность на всем Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Индии.
— С какими трудностями сталкивается российский бизнес при ведении международной деятельности? Возможно, выработались какие-то определенные механизмы для преодоления рисков?
— Среди механизмов, при помощи которых удается преодолевать некоторые ограничения – использование национальных валют, но они не все конвертируемые и стабильные. Валютный риск - самый сложный риск. В то же время есть и другие механизмы, в том числе рынок криптовалют, который находится в активной стадии развития. Есть арабские страны с достаточно мягким законодательством в этом направлении: ОАЭ и Марокко. Каждая отдельная ситуация требует определенного подхода, и для этого всегда находятся подходящие решения.
Бизнес всегда адаптируется к различным ограничениям. Трудности существуют, но бизнес с ними справляется, демонстрируя при этом результат. Рост товарооборота служит этому свидетельством. Нельзя забывать, что политические отношения между Россией и арабским миром играют немалую роль в этом процессе. Несколько лет назад в ОАЭ, которые стали форпостом с точки зрения экономических отношений, находилось порядка 300 компаний. Раньше мы в буквальном смысле уговаривали компании выйти на эмиратский рынок - сегодня их число достигает четырех тысяч.
— Для российских компаний выход на ближневосточный и североафриканский рынки стал первым международным опытом. Насколько сильно они испытывают затруднения в продаже и продвижении своей продукции?
— Есть несколько важных базовых аспектов: во-первых – это подход самих российских компаний, большинство из которых не работало на международных рынках, и для них это определенный вызов. Бизнесу необходимо понять свою международную стратегию. Главным образом это касается понимания особенностей своего продукта и конкурента.
Во-вторых, необходимо также учитывать специфику ведения бизнеса в каждой стране - к примеру, социально-культурные различия между странами Персидского залива и Магриба. Несмотря на то что мы объединяем их под понятие "арабские страны" - психология и отношения сильно разнятся, что также надо принимать во внимание. В-третьих, разумеется, бюрократия, но она существует везде, поэтому мы и называем это особенностями бизнеса.
Впрочем, арабские рынки представляют интерес для российских компаний и технологий, они востребованы. Если рассматривать ОАЭ и КСА, которые очень конкурентны и избирательны, то там нашим технологиям удается занять свои ниши. Поэтому главная задача – не сдаваться. Трудности есть и будут, но важно их преодолевать путем усиленного продвижения своего продукта, грамотного подхода и изучения рынка. Если российский покупатель уже знаком с вашей продукцией, то для ее успешного продвижения за рубежом вам необходимо хорошо знать вкусы местного населения.
— Вы подчеркнули необходимость для российских компаний глубоко изучать внешние рынки и покупателя. Имеются ли ключевые тенденции у российских экспортеров? Есть ли потенциал для роста в странах с традиционно хорошими отношениями в сфере торговли?
— Традиционно раньше мы поставляли только зерно, которое было нашим "флагманом". Однако сегодня российские продукты питания достаточно уверенно завоевывают рынки стран Персидского залива, как, например, в ОАЭ и КСА. Российская курятина занимает на рынке КСА до 10%, и это существенный успех. Мы освоили производство халяльных продуктов.
Если мы раньше радовались этому как единичному случаю, то сейчас мы можем увидеть достаточно широкую номенклатуру продовольственных, а в последнее время и косметических товаров. Кроме того, появилась наша одежда. Не стоит забывать также про наши текстильные, молочные и кондитерские товары.
В то же время Египет, с которым у России традиционно крепкие отношения, очень перспективен ввиду стремительного роста населения, которое через десять лет может обогнать по числу наше. Существуют крупные государственные проекты, как строительство компанией "Росатом" АЭС "Эль-Дабаа", а также большой поток российских туристов в египетские отели. Вместе с тем страна ограничена в ресурсах и в возможностях развивать сельскохозяйственную отрасль на фоне большого демографического роста, и здесь мы можем воспользоваться перспективами.
Наряду с этим рынок КСА развивается гигантскими темпами, он открыт для инвестиций. Население также быстро растет: если сейчас там 38 миллионов человек, то через пять лет численность населения должна достичь 50-60 миллионов в соответствии с госпрограммой "Видение 2030".
— Если со странами Персидского залива или Египтом у России высокий товарооборот, есть ли недооцененные рынки в арабском мире? Например, Алжир, с которым Москва достаточно давно тесно сотрудничает в военно-технической сфере?
— Действительно, Алжир всегда был дружественным с Россией, и это, как вы упомянули, демонстрирует военно-техническое сотрудничество между странами. Я считаю, что есть существенный потенциал, с которым нужно системно работать. Сегодня одно из наших направлений и концепций - это фокус на тех странах, которые имеют большой рынок, в первую очередь, нереализованный потенциал. И к таким странам, безусловно, относится Алжир, население которого превышает 40 миллионов человек.
К тому же у нас возобновил свою работу российско-алжирский деловой совет. Перспективы взаимодействия с Алжиром - это и сельское хозяйство, и область IT-технологий, фармацевтическая и промышленная отрасли. Главное, чтобы и алжирская сторона была готова к активному сотрудничеству: если брать в пример нефтяной сектор, то российским компаниям достаточно затруднительно там присутствовать в связи с ограничениями, связанными с получением различных сертификатов. Технологии, однако, развиваются очень стремительно, и в этом случае бюрократические издержки тормозят весь процесс.
Помимо этого, с наиболее недореализованным потенциалом остается Ирак. Наш товарооборот всего 400 миллионов долларов. Тем более, что там уже работают такие компании, как "Газпромнефть" и "Лукойл". Тем не менее подобный товарооборот крайне незначителен, необходимо развивать торговые отношения.
Там сейчас активно развивается инфраструктура, и мы могли бы поделиться в этой сфере своим богатым опытом: в управлении строительными комплексами, в вопросах, связанных с водо- и теплообеспечением. Мы обладаем многими технологиями, которые вполне конкурентоспособны. Причем у наших компаний уже есть опыт в регионе: в ОАЭ порядка 15 строительных проектов.
— Власти на Востоке и Западе Ливии не раз допускали возможность участия российских компаний в восстановлении инфраструктуры, периодически проводятся встречи между представителями бизнеса. Проявляют ли отечественные компании интерес к подобным проектам?
— В случае с Ливией все достаточно сложно: она разделена и только частично обладает определенным международным статусом. Тем не менее российские проекты там есть. Для любого бизнеса крайне важна определенность и стабильность. В таких странах, как Ливия, компании работают по принципу купли-продажи, чтобы избежать рисков.
Крупные инвестиционные проекты возможны только при условии стабильной политической ситуации в стране, предсказуемого экономического климата. Ожидать больших проектов в Ливии, скорее всего, не стоит. Однако развитие торговых отношений, поставки оборудования, продуктов питания – вполне вероятно.
Россия ОАЭ Сергей Горьков Лига арабских государств Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Интервью
 
 
