https://ria.ru/20251019/torgovlya-2049160889.html
Эксперт назвал выход российских компаний на рынки арабских стран вызовом
Эксперт назвал выход российских компаний на рынки арабских стран вызовом - РИА Новости, 19.10.2025
Эксперт назвал выход российских компаний на рынки арабских стран вызовом
Выход российских компаний на рынки арабских стран считается определенным вызовом, необходимо детально подходить к изучению вкусов местного потребителя,... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T02:23:00+03:00
2025-10-19T02:23:00+03:00
2025-10-19T03:02:00+03:00
экономика
персидский залив
россия
сергей горьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006820986_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_15bbb8131df9d60f3b9c234624f3f53b.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047536718.html
https://ria.ru/20250206/memorandum-1997750146.html
персидский залив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006820986_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_8fb1a0f5a105618cc6fd4a1376a8db07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, персидский залив, россия, сергей горьков
Экономика, Персидский залив, Россия, Сергей Горьков
Эксперт назвал выход российских компаний на рынки арабских стран вызовом
Горьков: российскому бизнесу надо подробно изучать вкусы арабского потребителя
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Выход российских компаний на рынки арабских стран считается определенным вызовом, необходимо детально подходить к изучению вкусов местного потребителя, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков.
"Есть несколько важных базовых аспектов: во-первых, это подход самих российских компаний, большинство из которых не работали на международных рынках, и для них это определенный вызов… Если российский покупатель уже знаком с вашей продукцией, то для ее успешного продвижения за рубежом вам необходимо хорошо знать вкусы местного населения", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что при ведении бизнеса требуется учитывать социально-культурные различия между арабскими странами.
"Во-вторых, необходимо также учитывать специфику ведения бизнеса в каждой стране - к примеру, социально-культурные различия между странами Персидского залива
и Магриба. Несмотря на то, что мы объединяем их под понятие "арабские страны", психология и отношения сильно разнятся, что также надо принимать во внимание", - пояснил Горьков
.
Он добавил, что товарооборот между Россией
и арабскими странами в 2024 году достиг порядка 34 миллиардов долларов, вместе с тем имеется потенциал для роста вплоть до 50 миллиардов.