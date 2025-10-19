Эксперт назвал выход российских компаний на рынки арабских стран вызовом

"Есть несколько важных базовых аспектов: во-первых, это подход самих российских компаний, большинство из которых не работали на международных рынках, и для них это определенный вызов… Если российский покупатель уже знаком с вашей продукцией, то для ее успешного продвижения за рубежом вам необходимо хорошо знать вкусы местного населения", - сказал он.