02:23 19.10.2025 (обновлено: 03:02 19.10.2025)
Эксперт назвал выход российских компаний на рынки арабских стран вызовом
экономика
персидский залив
россия
сергей горьков
персидский залив
россия
экономика, персидский залив, россия, сергей горьков
Экономика, Персидский залив, Россия, Сергей Горьков
Эксперт назвал выход российских компаний на рынки арабских стран вызовом

Горьков: российскому бизнесу надо подробно изучать вкусы арабского потребителя

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Выход российских компаний на рынки арабских стран считается определенным вызовом, необходимо детально подходить к изучению вкусов местного потребителя, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков.
"Есть несколько важных базовых аспектов: во-первых, это подход самих российских компаний, большинство из которых не работали на международных рынках, и для них это определенный вызов… Если российский покупатель уже знаком с вашей продукцией, то для ее успешного продвижения за рубежом вам необходимо хорошо знать вкусы местного населения", - сказал он.
Пресс-подход Владимира Путина в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном
10 октября, 15:28
Собеседник агентства отметил, что при ведении бизнеса требуется учитывать социально-культурные различия между арабскими странами.
"Во-вторых, необходимо также учитывать специфику ведения бизнеса в каждой стране - к примеру, социально-культурные различия между странами Персидского залива и Магриба. Несмотря на то, что мы объединяем их под понятие "арабские страны", психология и отношения сильно разнятся, что также надо принимать во внимание", - пояснил Горьков.
Он добавил, что товарооборот между Россией и арабскими странами в 2024 году достиг порядка 34 миллиардов долларов, вместе с тем имеется потенциал для роста вплоть до 50 миллиардов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Госдуме подписали Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом
6 февраля, 15:11
 
ЭкономикаПерсидский заливРоссияСергей Горьков
 
 
