МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Планируемый тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг заявил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет.