Рейтинг@Mail.ru
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 19.10.2025 (обновлено: 08:25 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/tonnel-2049176509.html
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля - РИА Новости, 19.10.2025
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля
Планируемый тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T06:17:00+03:00
2025-10-19T08:25:00+03:00
чукотка
аляска
франция
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20400/67/204006765_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_9e1f63735dda1450cf17f10f53266700.jpg
https://ria.ru/20251018/tonnel-2049059204.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
чукотка
аляска
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20400/67/204006765_66:0:734:501_1920x0_80_0_0_ceedcdd2b1e1d16c19ddefecea2e999d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чукотка, аляска, франция, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Чукотка, Аляска, Франция, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире

Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля

© NASAБерингов пролив
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© NASA
Берингов пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Планируемый тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
Магистраль может протянуться от 98 до 113 километров, это примерно вдвое больше длины тоннеля, соединяющего Францию с Великобританией (около 51 километра).
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Дмитриев рассказал о работе над ТЭО тоннеля между Россией и США
Вчера, 10:50
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг заявил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет.
Дмитриев также отметил, что РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособное из них.
В пятницу глава Белого дома Дональд Трамп назвал проект тоннеля интересным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
ЧукоткаАляскаФранцияДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала