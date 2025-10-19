МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Планируемый тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
Магистраль может протянуться от 98 до 113 километров, это примерно вдвое больше длины тоннеля, соединяющего Францию с Великобританией (около 51 километра).
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг заявил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет.
Дмитриев также отметил, что РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособное из них.
В пятницу глава Белого дома Дональд Трамп назвал проект тоннеля интересным.
