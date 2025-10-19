https://ria.ru/20251019/tonnel-2049170801.html
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля - РИА Новости, 19.10.2025
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T06:17:00+03:00
2025-10-19T06:17:00+03:00
2025-10-19T06:21:00+03:00
аляска
чукотка
великобритания
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20400/67/204006765_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_9e1f63735dda1450cf17f10f53266700.jpg
https://ria.ru/20251018/tonnel-2049059204.html
аляска
чукотка
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20400/67/204006765_66:0:734:501_1920x0_80_0_0_ceedcdd2b1e1d16c19ddefecea2e999d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, чукотка, великобритания, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Аляска, Чукотка, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля в два раза