Telegraph высмеяла неудачный визит Зеленского в Вашингтон через карикатуру

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Британская газета Telegraph опубликовала карикатуру на Владимира Зеленского, высмеяв его визит в Вашингтон, который не принес Киеву ничего из желаемого.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Даже канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тот этого хотел.
На картинке, опубликованной изданием, изображен Зеленский в антураже его вечерних видеообращений, одетый в футболку с надписью "я съездил в Вашингтон и получил только эту поганую футболку".
Перед встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.