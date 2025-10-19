Рейтинг@Mail.ru
Telegraph высмеяла неудачный визит Зеленского в Вашингтон через карикатуру - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/telegraph--2049187801.html
Telegraph высмеяла неудачный визит Зеленского в Вашингтон через карикатуру
Telegraph высмеяла неудачный визит Зеленского в Вашингтон через карикатуру - РИА Новости, 19.10.2025
Telegraph высмеяла неудачный визит Зеленского в Вашингтон через карикатуру
Британская газета Telegraph опубликовала карикатуру на Владимира Зеленского, высмеяв его визит в Вашингтон, который не принес Киеву ничего из желаемого. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T10:48:00+03:00
2025-10-19T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049187451_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_4ebd2ab32c9d4645073ee81909b31fc2.jpg
https://ria.ru/20251019/ukraina-2049180509.html
https://ria.ru/20251019/zelenskiy-2049172300.html
украина
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049187451_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f1d1579775d28769192293768499510a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Telegraph высмеяла неудачный визит Зеленского в Вашингтон через карикатуру

Газета Telegraph высмеяла неудачный визит Зеленского в США через карикатуру

© Фото : The Telegraph / Christian AdamsКарикатура на Владимира Зеленского в издании The Telegraph
Карикатура на Владимира Зеленского в издании The Telegraph - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : The Telegraph / Christian Adams
Карикатура на Владимира Зеленского в издании The Telegraph
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Британская газета Telegraph опубликовала карикатуру на Владимира Зеленского, высмеяв его визит в Вашингтон, который не принес Киеву ничего из желаемого.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Даже канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тот этого хотел.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
СМИ раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа
Вчера, 09:28
На картинке, опубликованной изданием, изображен Зеленский в антураже его вечерних видеообращений, одетый в футболку с надписью "я съездил в Вашингтон и получил только эту поганую футболку".
Перед встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску
Вчера, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала