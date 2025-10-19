Рейтинг@Mail.ru
РЭУ имени Плеханова опроверг информацию о вызывающих танцах студентов - РИА Новости, 19.10.2025
13:47 19.10.2025
РЭУ имени Плеханова опроверг информацию о вызывающих танцах студентов
РЭУ имени Плеханова опроверг информацию о вызывающих танцах студентов - РИА Новости, 19.10.2025
РЭУ имени Плеханова опроверг информацию о вызывающих танцах студентов
Российский экономический университет имени Плеханова в комментарии РИА Новости опроверг информацию о вызывающих танцах студентов вуза, сообщив об информационной РИА Новости, 19.10.2025
рэу имени г. в. плеханова, россия, происшествия
РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Происшествия
РЭУ имени Плеханова опроверг информацию о вызывающих танцах студентов

РЭУ имени Плеханова опроверг информацию о вызывающих танцах студентов вуза

Здание РЭУ имени Плеханова
Здание РЭУ имени Плеханова - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание РЭУ имени Плеханова. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российский экономический университет имени Плеханова в комментарии РИА Новости опроверг информацию о вызывающих танцах студентов вуза, сообщив об информационной атаке на высшее учебное заведение.
Ранее ряд СМИ опубликовал видео, где якобы учащиеся РЭУ имени Плеханова вызывающе танцуют на посвящении в студенты.
"Осуществляется информационная атака на Плехановский университет. Сообщаем, что размещаемый контент в социальных медиа и средствах массовой информации, якобы принадлежащий студентам Плехановского университета, содержит недостоверную информацию и не отражает актуальную молодежную политику университета", - говорится в сообщении вуза.
В РЭУ имени Плеханова добавили, что основополагающими принципами молодежной политики вуза являются формирование у студентов чувства гордости за Родину, уважение к традициям и репутации университета, а также почтение к истории и культуре России.
"Упоминание Плехановского университета в контексте размещенного видео и участие в нем студентов РЭУ имени Г.В.Плеханова является фейковым", - заключили в университете.
