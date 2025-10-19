РЭУ имени Плеханова опроверг информацию о вызывающих танцах студентов

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российский экономический университет имени Плеханова в комментарии РИА Новости опроверг информацию о вызывающих танцах студентов вуза, сообщив об информационной атаке на высшее учебное заведение.

Ранее ряд СМИ опубликовал видео, где якобы учащиеся РЭУ имени Плеханова вызывающе танцуют на посвящении в студенты.

"Осуществляется информационная атака на Плехановский университет. Сообщаем, что размещаемый контент в социальных медиа и средствах массовой информации, якобы принадлежащий студентам Плехановского университета, содержит недостоверную информацию и не отражает актуальную молодежную политику университета", - говорится в сообщении вуза.

В РЭУ имени Плеханова добавили, что основополагающими принципами молодежной политики вуза являются формирование у студентов чувства гордости за Родину, уважение к традициям и репутации университета, а также почтение к истории и культуре России