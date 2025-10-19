Рейтинг@Mail.ru
"Врата ада". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 19.10.2025 (обновлено: 22:50 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/svo-2049248403.html
"Врата ада". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в зоне СВО
"Врата ада". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.10.2025
"Врата ада". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в зоне СВО
Боевики ВСУ жалуются на разрушительную силу российского истребителя Су-34, сообщило издание Military Watch Magazine. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T21:15:00+03:00
2025-10-19T22:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
су-34
су-27
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_ba037dd8b50370b6e825ffcb3b6f9eeb.jpg
https://ria.ru/20251019/vsu-2049226730.html
https://ria.ru/20251019/svo-2049224450.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_73:0:1882:1357_1920x0_80_0_0_002c8bd4729b42c477c88ca522ad695c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, су-34, су-27
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Су-34, Су-27
"Врата ада". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в зоне СВО

MWM: Су-34 оказался главным кошмаром ВСУ в воздухе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Боевики ВСУ жалуются на разрушительную силу российского истребителя Су-34, сообщило издание Military Watch Magazine.
"Один военнослужащий сравнил удар истребителя с "вратами ада", подчеркнув, <…> что Су-34 ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей", — отмечается в материале.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Мобилизованный украинец рассказал о кошмарных условиях в учебных центрах
Вчера, 17:13
Издание подчеркивает, что Су-34 — улучшенная версия самолета Су-27, обладающая самой большой дальностью полета и самой высокой несущей способностью вооружения среди всех типов истребителей в мире.
Солдаты ВСУ жалуются, что один снаряд, выпущенный с Су-34, способен разрушить укрепленный бункер.
Кроме того, в статье отмечается, что истощение украинской противовоздушной обороны привело к тому, что этот истребитель теперь может обеспечивать воздушную поддержку вдоль всей линии фронта.
Как отмечали в Минобороны, бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Самолет также используют для выполнения задач воздушной разведки.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Украинцев больше нет". На Западе сделали признание о конфликте с Россией
Вчера, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныСу-34Су-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала