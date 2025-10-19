"Украинцев больше нет". На Западе сделали признание о конфликте с Россией

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Резкая смена риторики означает, что Запад больше не может скрывать крах Украины на фронте, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Больше скрывать невозможно: Россия побеждает, а Запад дает Зеленскому ложные надежды, продолжая обескровливать Украину", — написал он.
Он также заявил, что резкая смена риторики на Западе означает провал политики опосредованной войны с Россией "до последнего украинца".
"Теперь у НАТО больше нет украинцев, которыми можно пожертвовать", — подчеркнул Дизен.
Таким ученый прокомментировал статью издания The Independent, в которой экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс признал, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают имеющиеся рубежи, затыкая дыры в зоне боевых действий наиболее боеспособными подразделениями.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
