"Украинцев больше нет". На Западе сделали признание о конфликте с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 19.10.2025 (обновлено: 18:55 19.10.2025)
"Украинцев больше нет". На Западе сделали признание о конфликте с Россией
"Украинцев больше нет". На Западе сделали признание о конфликте с Россией
"Украинцев больше нет". На Западе сделали признание о конфликте с Россией
Резкая смена риторики означает, что Запад больше не может скрывать крах Украины на фронте, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 19.10.2025
"Украинцев больше нет". На Западе сделали признание о конфликте с Россией

Дизен: Запад больше не может скрывать крах Украины на фронте

© AP Photo / Leo Correa Украинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Резкая смена риторики означает, что Запад больше не может скрывать крах Украины на фронте, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Больше скрывать невозможно: Россия побеждает, а Запад дает Зеленскому ложные надежды, продолжая обескровливать Украину", — написал он.
Украинские военные
"Крах в Донбассе". На Западе резко высказались о ситуации в зоне СВО
15 октября, 19:38
Дизен отметил, что западные политики и журналисты годами искажали информацию о продвижениях ВСУ и потерях. Ученый считает, что населению стран Запада "продавали" идею затяжного конфликта.
Он также заявил, что резкая смена риторики на Западе означает провал политики опосредованной войны с Россией "до последнего украинца".
"Теперь у НАТО больше нет украинцев, которыми можно пожертвовать", — подчеркнул Дизен.
Таким ученый прокомментировал статью издания The Independent, в которой экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс признал, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают имеющиеся рубежи, затыкая дыры в зоне боевых действий наиболее боеспособными подразделениями.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка
На Западе сделали тяжелое признание о конце конфликта на Украине
18 октября, 17:42
 
Специальная военная операция на Украине В мире Россия Украина Москва Дэвид Ричардс Гленн Дизен Вооруженные силы Украины Владимир Путин НАТО
 
 
Заголовок открываемого материала