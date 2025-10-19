МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Чунишино в ДНР

Также бойцы "Востока" взяли Полтавку в Запорожской области.
Ведомство уточнило, что там военные освободили подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистили более 500 строений.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Полтавка в Запорожской области

За сутки группировка "Центр" уничтожила в зоне своей ответственности:
- до 485 украинских военнослужащих;
- танк и боевую бронированную машину "Казак";
- шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Со своей стороны, группировка "Восток" ликвидировала:
- более 380 военных ВСУ;
- четыре боевые бронированные машины;
- 11 автомобилей;
- три орудия полевой артиллерии;
- склад материальных средств.
