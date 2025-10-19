Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 19.10.2025 (обновлено: 13:02 19.10.2025)
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.10.2025
запорожская область, донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Также бойцы "Востока" взяли Полтавку в Запорожской области.
Ведомство уточнило, что там военные освободили подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистили более 500 строений.
За сутки группировка "Центр" уничтожила в зоне своей ответственности:
  • до 485 украинских военнослужащих;
  • танк и боевую бронированную машину "Казак";
  • шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Со своей стороны, группировка "Восток" ликвидировала:
  • более 380 военных ВСУ;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 11 автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
