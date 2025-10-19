МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия внушила НАТО, что та может спокойно размещать на Западной Украине оружейные склады и оборонные предприятия, а потом начала методично уничтожать эти объекты, сообщил в эфире YouTube-канала военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"В итоге Запад вложил сотни миллиардов долларов в создание этих объектов на Западной Украине. <…> А на прошлой неделе Россия их уничтожила. <…> Русские просто взорвали эти объекты и будут продолжать их уничтожать. Все вложения Запада пропали", — подчеркнул Риттер.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
