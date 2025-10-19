Рейтинг@Mail.ru
"Выигрывает войну". На Западе раскрыли реальную ситуацию на СВО
01:11 19.10.2025 (обновлено: 03:52 19.10.2025)
"Выигрывает войну". На Западе раскрыли реальную ситуацию на СВО
"Выигрывает войну". На Западе раскрыли реальную ситуацию на СВО
На Западе утверждают, что Украина побеждает в конфликте, хотя российские войска продвигаются вперед и готовятся к освобождению сразу нескольких городов, написал РИА Новости, 19.10.2025
"Выигрывает войну". На Западе раскрыли реальную ситуацию на СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. На Западе утверждают, что Украина побеждает в конфликте, хотя российские войска продвигаются вперед и готовятся к освобождению сразу нескольких городов, написал в соцсети Х политолог Университета Оттавы Иван Качановский.
"В то время как западные и украинские политики и эксперты утверждают, что Украина выигрывает войну или война зашла в тупик, российские войска близки к окружению/взятию городов Красноармейск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск", — отметил эксперт.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемой катастрофе
Вчера, 06:30
При этом он подчеркнул, что с самого начала конфликта предупреждал, что у Киева нет шансов на победу, и мирное соглашение всегда было лучшим вариантом для Украины, но не для Владимира Зеленского.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы. его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
