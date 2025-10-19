СМИ: суд в Тбилиси арестовал протестующих после нового закона о митингах

ТБИЛИСИ, 19 окт - РИА Новости. Тбилисский городской суд приговорил к тюремному аресту участников акции протеста, которые были задержаны после вступления в силу нового закона о правилах проведения митингов, сообщает грузинский Первый канал.
"Тбилисский городской суд приговорил журналиста Вахо Саная к шести суткам административного ареста. МВД обвиняет его в искусственном перекрытии дороги на проспекте Руставели в столице Грузии 18 октября. Кроме того, к 14 суткам ареста приговорены участники акции протеста Леван Джобава и Шалва Чубинидзе. В Тбилисском городском суде также состоялись судебные процессы над другими лицами, задержанными в связи с акцией протеста 18 октября", - сообщает ТВ.
Ранее в воскресенье МВД Грузии сообщило, что правоохранители задержали 14 участников акции протеста 18 октября, которые нарушили новый закон с ужесточенными правилами проведения митингов.
Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательном чтении принял поправки в административный и уголовный кодексы, согласно которым будут ужесточены правила проведения митингов.
Согласно поправкам, административный арест на 15 суток будет применяться в отношении тех участников акции протеста, которые будут закрывать лица маской, иметь при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывать дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводить временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток. Арест сроком на 60 суток будет применяться в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.
Акции протеста начались в Тбилиси, после того как премьер Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор демонстранты собираются перед зданием парламента в Тбилиси и перекрывают небольшую часть проспекта на пару часов. Проспект часто перекрывается и при малочисленных митингах.