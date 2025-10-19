Рейтинг@Mail.ru
СМИ: суд в Тбилиси арестовал протестующих после нового закона о митингах - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 19.10.2025 (обновлено: 23:44 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/sud-2049255676.html
СМИ: суд в Тбилиси арестовал протестующих после нового закона о митингах
СМИ: суд в Тбилиси арестовал протестующих после нового закона о митингах - РИА Новости, 19.10.2025
СМИ: суд в Тбилиси арестовал протестующих после нового закона о митингах
Тбилисский городской суд приговорил к тюремному аресту участников акции протеста, которые были задержаны после вступления в силу нового закона о правилах... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T23:42:00+03:00
2025-10-19T23:44:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046394331_0:3:1188:671_1920x0_80_0_0_6591c9b9d8239a4ca247f075ae904e4c.jpg
https://ria.ru/20251012/tbilisi-2047837045.html
https://ria.ru/20251016/gruziya-2048677245.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046394331_292:0:1188:672_1920x0_80_0_0_6fb9b66d04a9e825043ff71f734ce9f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе
СМИ: суд в Тбилиси арестовал протестующих после нового закона о митингах

Суд в Тбилиси арестовал демонстрантов, задержанных после нового закона о митинге

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитинг оппозиции в Тбилиси
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Митинг оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 19 окт - РИА Новости. Тбилисский городской суд приговорил к тюремному аресту участников акции протеста, которые были задержаны после вступления в силу нового закона о правилах проведения митингов, сообщает грузинский Первый канал.
"Тбилисский городской суд приговорил журналиста Вахо Саная к шести суткам административного ареста. МВД обвиняет его в искусственном перекрытии дороги на проспекте Руставели в столице Грузии 18 октября. Кроме того, к 14 суткам ареста приговорены участники акции протеста Леван Джобава и Шалва Чубинидзе. В Тбилисском городском суде также состоялись судебные процессы над другими лицами, задержанными в связи с акцией протеста 18 октября", - сообщает ТВ.
Оппозиционное шествие в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В центре Тбилиси прошло протестное шествие
12 октября, 19:30
Ранее в воскресенье МВД Грузии сообщило, что правоохранители задержали 14 участников акции протеста 18 октября, которые нарушили новый закон с ужесточенными правилами проведения митингов.
Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательном чтении принял поправки в административный и уголовный кодексы, согласно которым будут ужесточены правила проведения митингов.
Согласно поправкам, административный арест на 15 суток будет применяться в отношении тех участников акции протеста, которые будут закрывать лица маской, иметь при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывать дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводить временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток. Арест сроком на 60 суток будет применяться в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.
Акции протеста начались в Тбилиси, после того как премьер Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор демонстранты собираются перед зданием парламента в Тбилиси и перекрывают небольшую часть проспекта на пару часов. Проспект часто перекрывается и при малочисленных митингах.
Дом правительства Грузии - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Парламент Грузии запретил политдеятельность членам запрещенных партий
16 октября, 17:10
 
В миреГрузияТбилисиИраклий Кобахидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала