Боец рассказал, как вынес раненых товарищей из-под обстрела в ДНР
Боец рассказал, как вынес раненых товарищей из-под обстрела в ДНР
Стрелок "Южной" группировки войск РФ с позывным "Мгновенный" рассказал РИА Новости, как эвакуировал раненых сослуживцев под огнём противника. РИА Новости, 19.10.2025
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Стрелок "Южной" группировки войск РФ с позывным "Мгновенный" рассказал РИА Новости, как эвакуировал раненых сослуживцев под огнём противника.
"Я доставлял еду на передовую и оттуда вместе с ребятами эвакуировали раненых. Несли на носилках километров 10–11. В один момент вылетает FPV-дрон — мы в чистом поле. Бросили раненого в кусты, я упал в последний момент — дрон сработал в трёх метрах. Трое ребят погибли, ещё двоих посекло", — сказал военнослужащий.
По словам "Мгновенного", несмотря на контузию и осколочные ранения, он продолжил оказывать помощь выжившему бойцу.
"Я один таскал его по кустам, прикрывал ветками, чтобы дроны не заметили. Последний ремень с себя снял, перетянул руку, чтобы остановить кровь. Когда атака закончилась, вызвали группу эвакуации. Сам был контужен, но ещё километров десять помогал нести раненого до точки эвакуации", — поделился боец.