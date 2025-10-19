Боец рассказал, как вынес раненых товарищей из-под обстрела в ДНР

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Стрелок "Южной" группировки войск РФ с позывным "Мгновенный" рассказал РИА Новости, как эвакуировал раненых сослуживцев под огнём противника.

"Я доставлял еду на передовую и оттуда вместе с ребятами эвакуировали раненых. Несли на носилках километров 10–11. В один момент вылетает FPV-дрон — мы в чистом поле. Бросили раненого в кусты, я упал в последний момент — дрон сработал в трёх метрах. Трое ребят погибли, ещё двоих посекло", — сказал военнослужащий.

По словам "Мгновенного", несмотря на контузию и осколочные ранения, он продолжил оказывать помощь выжившему бойцу.