Боец рассказал, как вынес раненых товарищей из-под обстрела в ДНР - РИА Новости, 19.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 19.10.2025
Боец рассказал, как вынес раненых товарищей из-под обстрела в ДНР
Боец рассказал, как вынес раненых товарищей из-под обстрела в ДНР - РИА Новости, 19.10.2025
Боец рассказал, как вынес раненых товарищей из-под обстрела в ДНР
Стрелок "Южной" группировки войск РФ с позывным "Мгновенный" рассказал РИА Новости, как эвакуировал раненых сослуживцев под огнём противника. РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как вынес раненых товарищей из-под обстрела в ДНР

Стрелок "Южной" рассказал, как эвакуировал раненых сослуживцев в ДНР

Российский военнослужащий с позывным "Мгновенный"
Российский военнослужащий с позывным Мгновенный
© Фото : Минобороны России
Российский военнослужащий с позывным "Мгновенный"
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Стрелок "Южной" группировки войск РФ с позывным "Мгновенный" рассказал РИА Новости, как эвакуировал раненых сослуживцев под огнём противника.
"Я доставлял еду на передовую и оттуда вместе с ребятами эвакуировали раненых. Несли на носилках километров 10–11. В один момент вылетает FPV-дрон — мы в чистом поле. Бросили раненого в кусты, я упал в последний момент — дрон сработал в трёх метрах. Трое ребят погибли, ещё двоих посекло", — сказал военнослужащий.
По словам "Мгновенного", несмотря на контузию и осколочные ранения, он продолжил оказывать помощь выжившему бойцу.
"Я один таскал его по кустам, прикрывал ветками, чтобы дроны не заметили. Последний ремень с себя снял, перетянул руку, чтобы остановить кровь. Когда атака закончилась, вызвали группу эвакуации. Сам был контужен, но ещё километров десять помогал нести раненого до точки эвакуации", — поделился боец.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Боец ВС России, спасая раненого товарища, отбился от ударного дрона ВСУ
24 мая, 00:10
24 мая, 00:10
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
