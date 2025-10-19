Представленный к званию Героя России боец рассказал про атаку "Бабы-яги"

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Стрелок Южной группировки российских войск с позывным Мгновенный, представленный к званию Героя России, рассказал РИА Новости о том, как под огнем противника сумел сохранить жизнь и сменить позицию после атаки тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-яга".

"Прилетела "Баба-яга", вскрыла мой блиндаж, ТМ-ку (противотанковая мина. — Прим. ред.) скинула. Все внутри загорелось, все раскрылось. Я сорвал пончо трофейное и накрыл огонь, потушил. В этот момент выскочил и переместился в другой блиндаж", — сказал боец.

По словам военнослужащего, ночь после обстрела выдалась дождливой и туманной, что позволило ему безопасно сменить позицию.