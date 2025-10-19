Рейтинг@Mail.ru
Представленный к званию Героя России боец рассказал про атаку "Бабы-яги"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 19.10.2025 (обновлено: 23:53 19.10.2025)
Представленный к званию Героя России боец рассказал про атаку "Бабы-яги"
Представленный к званию Героя России боец рассказал про атаку "Бабы-яги" - РИА Новости, 19.10.2025
Представленный к званию Героя России боец рассказал про атаку "Бабы-яги"
Стрелок Южной группировки российских войск с позывным Мгновенный, представленный к званию Героя России, рассказал РИА Новости о том, как под огнем противника... РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Представленный к званию Героя России боец рассказал про атаку "Бабы-яги"

Представленный к Герою России боец рассказал, как действовал при атаке Бабы-яги

© Фото : Минобороны РоссииРоссийский военнослужащий с позывным Мгновенный
Российский военнослужащий с позывным Мгновенный - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Минобороны России
Российский военнослужащий с позывным Мгновенный
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Стрелок Южной группировки российских войск с позывным Мгновенный, представленный к званию Героя России, рассказал РИА Новости о том, как под огнем противника сумел сохранить жизнь и сменить позицию после атаки тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-яга".
"Прилетела "Баба-яга", вскрыла мой блиндаж, ТМ-ку (противотанковая мина. — Прим. ред.) скинула. Все внутри загорелось, все раскрылось. Я сорвал пончо трофейное и накрыл огонь, потушил. В этот момент выскочил и переместился в другой блиндаж", — сказал боец.
По словам военнослужащего, ночь после обстрела выдалась дождливой и туманной, что позволило ему безопасно сменить позицию.
"Собрался за пять минут и, пока стоял туман, вышел", — добавил Мгновенный.
Специальная военная операция на Украине
 
 
