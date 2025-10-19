https://ria.ru/20251019/strelok-2049242235.html
Представленный к званию Героя России боец рассказал про атаку "Бабы-яги"
Представленный к званию Героя России боец рассказал про атаку "Бабы-яги"
Стрелок Южной группировки российских войск с позывным Мгновенный, представленный к званию Героя России, рассказал РИА Новости о том, как под огнем противника... РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Стрелок Южной группировки российских войск с позывным Мгновенный, представленный к званию Героя России, рассказал РИА Новости о том, как под огнем противника сумел сохранить жизнь и сменить позицию после атаки тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-яга".
"Прилетела "Баба-яга", вскрыла мой блиндаж, ТМ-ку (противотанковая мина. — Прим. ред.) скинула. Все внутри загорелось, все раскрылось. Я сорвал пончо трофейное и накрыл огонь, потушил. В этот момент выскочил и переместился в другой блиндаж", — сказал боец.
По словам военнослужащего, ночь после обстрела выдалась дождливой и туманной, что позволило ему безопасно сменить позицию.
"Собрался за пять минут и, пока стоял туман, вышел", — добавил Мгновенный.