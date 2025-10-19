СМИ: в США считают решающими следующие 30 дней для соглашения по Газе

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В США считают, что следующие 30 дней будут критически важными для реализации соглашения по сектору Газа, сообщает портал В США считают, что следующие 30 дней будут критически важными для реализации соглашения по сектору Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Следующие 30 дней станут критически важными… Мы теперь ответственны за то, что происходит в секторе Газа, когда речь идет о реализации соглашения. Мы будем принимать решения", - приводит портал слова чиновника.

Другой американский чиновник в беседе с порталом отметил, что действия палестинского движения ХАМАС Израиля вызывают опасения по поводу дальнейшей судьбы реализации соглашения. Axios пишет, что ХАМАС "медленно" возвращает тела заложников, а в результате атак армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибают мирные палестинцы. По словам источника, ситуация остается "очень шаткой".

В воскресенье канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что он поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа после атак палестинского движения ХАМАС. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел и нарушение режима прекращения огня в Газе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.