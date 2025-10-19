Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream

"Береговая охрана планирует купить два частных самолета Gulfstream для использования министром внутренней безопасности Кристи Ноэм и другими высокопоставленными чиновниками МВБ и Береговой охраны на общую сумму, оцениваемую в 200 миллионов долларов", - пишет газета.

Издание подчеркнуло, что стоимость двух самолетов, включая оплату обучения, особой покраски и расширение пассажирского салона, превышает 50 миллионов долларов, которые Береговая охрана ранее в этом году затребовала для покупки одного самолета Gulfstream.