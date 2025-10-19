https://ria.ru/20251019/ssha-2049161864.html
Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Береговая охрана США планирует закупить два частных самолета Gulfstream на сумму 200 миллионов долларов для полетов главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Кристи Ноэм, высокопоставленных чиновников МВБ и официальных лиц Береговой охраны, сообщила газета Washington Post
со ссылкой на внутренний документ.
"Береговая охрана планирует купить два частных самолета Gulfstream для использования министром внутренней безопасности Кристи Ноэм и другими высокопоставленными чиновниками МВБ и Береговой охраны на общую сумму, оцениваемую в 200 миллионов долларов", - пишет газета.
Издание подчеркнуло, что стоимость двух самолетов, включая оплату обучения, особой покраски и расширение пассажирского салона, превышает 50 миллионов долларов, которые Береговая охрана ранее в этом году затребовала для покупки одного самолета Gulfstream.
Ранее газета Washington Post сообщала, что министр внутренней безопасности США
Кристи Ноэм бесплатно проживает в доме, обычно предназначенном для коменданта береговой охраны США. Представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила изданию, что министр временно переехала туда из опасений за свою безопасность после того, как в апреле в СМИ были опубликованы фотографии окрестностей ее резиденции в районе военно-морской верфи Вашингтона
