Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream - РИА Новости, 19.10.2025
02:53 19.10.2025
Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream
Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream - РИА Новости, 19.10.2025
Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream
Береговая охрана США планирует закупить два частных самолета Gulfstream на сумму 200 миллионов долларов для полетов главы министерства внутренней безопасности...
в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream

Береговая охрана США купит два самолета Gulfstream для перевозки чиновников

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Береговая охрана США планирует закупить два частных самолета Gulfstream на сумму 200 миллионов долларов для полетов главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Кристи Ноэм, высокопоставленных чиновников МВБ и официальных лиц Береговой охраны, сообщила газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ.
"Береговая охрана планирует купить два частных самолета Gulfstream для использования министром внутренней безопасности Кристи Ноэм и другими высокопоставленными чиновниками МВБ и Береговой охраны на общую сумму, оцениваемую в 200 миллионов долларов", - пишет газета.
Издание подчеркнуло, что стоимость двух самолетов, включая оплату обучения, особой покраски и расширение пассажирского салона, превышает 50 миллионов долларов, которые Береговая охрана ранее в этом году затребовала для покупки одного самолета Gulfstream.
Ранее газета Washington Post сообщала, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм бесплатно проживает в доме, обычно предназначенном для коменданта береговой охраны США. Представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила изданию, что министр временно переехала туда из опасений за свою безопасность после того, как в апреле в СМИ были опубликованы фотографии окрестностей ее резиденции в районе военно-морской верфи Вашингтона.
